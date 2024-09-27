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До Дня захисників і захисниць України кияни отримають одноразові виплати

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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До Дня захисників і захисниць України кияни отримають одноразові виплати
Матеріальну допомогу в розмірі від 1 200 до 2 500 грн отримають майже 59 тис. мешканців столиці
фото: glavcom.ua

Загальна сума виплат складе майже 78,5 млн грн.

Кияни із інвалідністю внаслідок війни та участі в Революції Гідності, а також та члени родин окремих категорій мешканців отримають одноразові виплати з нагоди Дня захисників і захисниць України. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Виплати також передбачені і для зареєстрованих у столиці внутрішньо переміщених осіб із відповідним статусом. Як зазначила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда, матеріальну допомогу в розмірі від 1 200 до 2 500 грн отримають майже 59 тис. мешканців столиці.

Загальна сума виплат складе майже 78,5 млн грн. Кошти автоматично перерахують тим, хто перебуває на обліку в органах соцзахисту населення столиці або Головному управлінні Пенсійного фонду України в Києві та фактично проживає у столиці.

Фінансову допомогу отримають кияни, які є особами з інвалідністю І, II і III групи внаслідок війни, постраждалі учасники Революції Гідності, кияни — члени сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися в період із 21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 року, а також осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність і патріотизм, виявлені під час Революції Гідності.

Особам, які одночасно належать до кількох категорій – нададуть одну допомогу в більшому розмірі. Матеріальну допомогу, яку громадянин не отримав своєчасно через незалежні від нього причини, в разі його смерті виплатять членам сім’ї у порядку, передбаченому для виплати пенсій у зв’язку зі смертю отримувача.

День захисників і захисниць України фактично прийшов на заміну радянському 23 лютого (так званому Дню захисника вітчизни). 14 жовтня стало державним святом з 2014 року на тлі посилення в суспільстві ідей декомунізації і збройної агресії Росії на Донбасі.

До відома, пенсійний фонд у вересні скоротив виплати українцям. На пенсійні виплати спрямовано 62,9 млрд грн, у тому числі через АТ «Укрпошта» – 9,6 млрд грн, через уповноважені банки – 53,3 млрд грн.

Теги: Марина Хонда населення кияни Герой України КМДА соцвиплати гроші

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