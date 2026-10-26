Скандал у Вишгороді: відомий скульптор заявив про спотворення монумента у центрі міста
За словами скульптора, проведена реконструкція монумента призвела до суттєвого спотворення його первісного художнього вигляду
Міський голова Вишгорода Олексій Момот фактично допустив спотворення пам’ятника святим страстотерпцям Борису і Глібу, який розташований у центрі міста. Про це повідомив автор скульптурної композиції, член Національної спілки художників України та Королівського товариства скульпторів Великої Британії Олесь Сидорук, інформує «Главком».
За словами скульптора, проведена реконструкція монумента є абсолютно недоречною та призвела до суттєвого спотворення його первісного художнього вигляду.
На думку автора скульптури, додані нові об’єми руйнують архітектурну концепцію, порушують цілісність композиції та грубо порушують авторські права творців. Митці розцінили ці дії як несанкціоноване втручання в авторський задум і направили відкритий лист-протест до очільника Вишгорода з вимогою надати пояснення щодо правових підстав, джерел фінансування та обставин виконання цих робіт.
Олесь Сидорук – відомий український скульптор-монументаліст, член Національної спілки художників України та Королівського товариства скульпторів Великої Британії. Він є автором понад пів сотні монументальних робіт та меморіальних знаків в Україні та за кордоном. Серед його найвідоміших скульптур – пам'ятники князю Святославу Хороброму, Ярославу Мудрому, Петру Сагайдачному та В'ячеславу Липинському в Києві, пам'ятник Любомиру Гузару у Вінниці, відтворений надгробок князя Костянтина Острозького в Успенському соборі Києво-Печерської лаври, а також серія монументів у Литві, Швеції та Німеччині й меморіали українським воїнам і ліквідаторам аварії на ЧАЕС.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо підготовки та реалізації проєкту встановлення у Києві пам’ятника гетьману України Івану Мазепі. Уряд має організувати відкритий конкурс на найкращий ескізний проєкт монумента. Відповідно до указу №781/2026, Кабінет Міністрів має організувати відкритий конкурс, а за його результатами забезпечити проєктування та виготовлення пам’ятника. Уряд спільно з Київською міською державною адміністрацією також має визначити місце розташування монумента та розв’язати питання щодо його встановлення. Крім того, уряд повинен забезпечити фінансування передбачених указом заходів.
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