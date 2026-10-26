Скандал у Вишгороді: відомий скульптор заявив про спотворення монумента у центрі міста

Пам’ятник святим страстотерпцям Борису і Глібу було встановлено у центрі Вишгорода у 2011 році

За словами скульптора, проведена реконструкція монумента призвела до суттєвого спотворення його первісного художнього вигляду

Міський голова Вишгорода Олексій Момот фактично допустив спотворення пам’ятника святим страстотерпцям Борису і Глібу, який розташований у центрі міста. Про це повідомив автор скульптурної композиції, член Національної спілки художників України та Королівського товариства скульпторів Великої Британії Олесь Сидорук, інформує «Главком».

За словами скульптора, проведена реконструкція монумента є абсолютно недоречною та призвела до суттєвого спотворення його первісного художнього вигляду.

Нові елементи, які було додано під час реконструкції фото: Олесь Сидорук/Facebook

Реконструкція пам’ятника святим страстотерпцям Борису і Глібу фото: Олесь Сидорук/Facebook

фото: Олесь Сидорук/Facebook

На думку автора скульптури, додані нові об’єми руйнують архітектурну концепцію, порушують цілісність композиції та грубо порушують авторські права творців. Митці розцінили ці дії як несанкціоноване втручання в авторський задум і направили відкритий лист-протест до очільника Вишгорода з вимогою надати пояснення щодо правових підстав, джерел фінансування та обставин виконання цих робіт.

Пам’ятник святим страстотерпцям Борису і Глібу після реконструкції фото: Олесь Сидорук/Facebook

Відкритий лист-протест до очільника Вишгорода фото: Олесь Сидорук/Facebook

Олесь Сидорук – відомий український скульптор-монументаліст, член Національної спілки художників України та Королівського товариства скульпторів Великої Британії. Він є автором понад пів сотні монументальних робіт та меморіальних знаків в Україні та за кордоном. Серед його найвідоміших скульптур – пам'ятники князю Святославу Хороброму, Ярославу Мудрому, Петру Сагайдачному та В'ячеславу Липинському в Києві, пам'ятник Любомиру Гузару у Вінниці, відтворений надгробок князя Костянтина Острозького в Успенському соборі Києво-Печерської лаври, а також серія монументів у Литві, Швеції та Німеччині й меморіали українським воїнам і ліквідаторам аварії на ЧАЕС.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо підготовки та реалізації проєкту встановлення у Києві пам’ятника гетьману України Івану Мазепі. Уряд має організувати відкритий конкурс на найкращий ескізний проєкт монумента. Відповідно до указу №781/2026, Кабінет Міністрів має організувати відкритий конкурс, а за його результатами забезпечити проєктування та виготовлення пам’ятника. Уряд спільно з Київською міською державною адміністрацією також має визначити місце розташування монумента та розв’язати питання щодо його встановлення. Крім того, уряд повинен забезпечити фінансування передбачених указом заходів.