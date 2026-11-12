«Київводоканал» пояснив, чому після повернення світла вода у крані з’являється не одразу

Численні знеструмлення та перепади напруги можуть пошкоджувати обладнання

Столична система – це понад 7 тис. км водопровідних і каналізаційних мереж, магістральні водогони діаметром до 1600 мм

Від початку листопада енергосистема Києва зазнала вже 20 атак РФ, а водопровідні об'єкти Київводоканалу знеструмлювалися близько 200 разів. На відміну від електромереж, де після усунення аварії електропостачання можна відновити практично миттєво, запуск водопровідної системи є складним технологічним процесом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київводоканал».

«Наразі Київводоканал має 108 генераторів потужністю від 15 кВт до 2 МВт, які підтримують роботу частини об'єктів під час відключень електроенергії», – йдеться у повідомленні.

Крім того, підприємство побудувало резервний водозабір, який уже неодноразово допомагав стабілізувати водопостачання столиці в аварійних ситуаціях.

Завдяки цьому навіть після «наймасштабніших знеструмлень вдавалося відновлювати водопостачання менш ніж за добу, розповіли у компанії.

Водночас, вода не завжди з'являється одразу після поверення світла через технологічний процес перезапуску обладнання.

«Щоб вода знову надійшла до осель киян, необхідно послідовно запустити насосне обладнання, наповнити резервуари й трубопроводи та відновити нормативний тиск у мережах», – кажуть у Київводоканалі.

Столична система – це понад 7 тисяч кілометрів водопровідних і каналізаційних мереж, магістральні водогони діаметром до 1600 мм. А для забезпечення водою окремих районів правобережжя її необхідно піднімати на висоту понад 100 метрів.

До того ж численні знеструмлення та перепади напруги можуть пошкоджувати обладнання. Тож фахівцям доводиться не просто перезапускати систему, а й проводити діагностику та ремонт.

Нагадаємо, у Києві створено систему резервного живлення загальною потужністю близько 27 МВт, яка має забезпечувати роботу об’єктів водопостачання під час знеструмлень. Наразі в місті вже працюють генератори різної потужності, а також тривають роботи зі створення додаткових резервних електростанцій.

До слова, Кабінет Міністрів України передасть Києву 10 додаткових генераторів для підтримки роботи систем водопостачання під час можливих знеструмлень.