На Вишгородщині водій Dacia насмерть збив пішохода

Внаслідок ДТП 49-річний пішохід отримав тяжкі тілесні ушкодження та, попри зусилля медиків, помер в лікарні

У селі Нижча Дубечня Вишгородського району внаслідок дорожньо-транспортної події загинув 49-річний чоловік. Поліція розслідує обставини аварії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Київської області.

Днями до поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Нижча Дубечня трапилася дорожньо-транспортна подія.

«Правоохоронці встановили, що 46-річний водій автомобіля Dacia Lodgy здійснив наїзд на чоловіка, який перетинав проїзну частину дороги у невстановленому місці. На жаль, внаслідок ДТП 49-річний пішохід отримав тяжкі тілесні ушкодження та, попри зусилля медиків, помер в лікарні», – йдеться у повідомленні.

Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, у Голосіївському районі столиці сталася смертельна дорожньо-транспортна подія. На Столичному шосе автомобіль BMW врізався в дерево, водій загинув на місці. За попередніми даними слідства, 35-річний керманич BMW не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та на швидкості зіткнувся з деревом.Унаслідок отриманих травм водій загинув до приїзду медиків.

1 листопада у селі Хотів Обухівського району сталася смертельна дорожньо-транспортна подія. Внаслідок наїзду автомобіля загинула пішохідка. Попередньо встановлено, що 36-річна водійка автомобіля Kia Cerato здійснила наїзд на жінку, яка переходила проїжджу частину дороги у невстановленому місці.