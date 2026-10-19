Масована атака на Київщину: в Ірпені загинула жінка, шестеро поранених

Внаслідок обстрілу троє осіб вважаються зниклими безвісти – наразі тривають їхні пошуки

У ніч на 19 жовтня російські війська завдали масованого комбінованого удару по Київській області балістичними та крилатими ракетами, а також ударними безпілотниками. Унаслідок ворожої атаки є загибла, поранені та зниклі безвісти. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко, інформує «Главком».

За словами першого заступника Ірпінського міського голови Олександра Пащинського, внаслідок прямого влучання по приватному сектору в Ірпені загинула жінка.

Крім того, в Ірпені Бучанського району травмовано шестеро людей, серед яких троє дітей. Ще троє осіб вважаються зниклими безвісти – наразі тривають їхні пошуки.

Руйнування в районах області

Бучанський район: пошкоджено 11 приватних будинків, шість автомобілів, виробниче та складське приміщення, заклад освіти, а також вибито вікна у багатоквартирних житлових будинках.

Вишгородський район: пошкоджено приватний будинок, п'ять автомобілів та об’єкт інфраструктури.

«За кожним таким ударом – людські долі, страх за рідних і зруйновані домівки. Найважливіше зараз – допомогти постраждалим. Всі служби працюють на місцях, щоб допомогти людям і ліквідувати наслідки атаки», – наголосив голова ОВА Тимур Ткаченко.

Поблизу місця влучання в Ірпені зафіксовано значні пошкодження приватних будинків, а також вибиті вікна у багатоквартирних будинках фото: Олександр Пащинський/Facebook

Жителів області вкотре закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час небезпеки.

Нагадаємо, на території Ірпінської громади внаслідок ворожої атаки зафіксовано пряме влучання в житловому приватному секторі, а також пожежу на одному з підприємств. У зв’язку з ранковими подіями навчальні заклади громади сьогодні працюють у дистанційному режимі. Учням рекомендують залишатися вдома та долучатися до уроків онлайн, а педагогам за можливості дозволено проводити заняття з дому. Крім того, поблизу постраждалого житлового сектору розгортають гуманітарний штаб для допомоги мешканцям, чиє майно зазнало руйнувань.