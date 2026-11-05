Київщина: окупанти вдарили по логістичній інфраструктурі, є постраждалий
Після російського обстрілу в Бучанському районі спалахнула пожежа
Російські окупаційні війська знову атакували логістичну інфраструктуру Київської області. Унаслідок ворожого обстрілу в Бучанському районі виникла пожежа, один чоловік зазнав травм. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
За інформацією надзвичайників, після російського удару на території логістичного об'єкта спалахнула пожежа. До ліквідації наслідків залучили рятувальників Бучанського та інших районів Київської області.
Через необхідність проведення аварійно-рятувальних робіт на місце події направили додаткові сили та засоби ДСНС. Рятувальникам уже вдалося локалізувати пожежу. Наразі фахівці продовжують проливати осередки горіння та розбирати пошкоджені конструкції.
За попередньою інформацією, загиблих унаслідок російської атаки немає. Водночас повідомляється про одного травмованого чоловіка.
Нагадаємо, 30 жовтня стало відомо, що через російські обстріли обсяг складських площ у Київській області скоротився на 34%. За даними дослідження компанії Expandia, навіть будівництво нових логістичних об'єктів не змогло компенсувати втрати.
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