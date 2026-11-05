Київщина: окупанти вдарили по логістичній інфраструктурі, є постраждалий

Після російського обстрілу в Бучанському районі спалахнула пожежа

Російські окупаційні війська знову атакували логістичну інфраструктуру Київської області. Унаслідок ворожого обстрілу в Бучанському районі виникла пожежа, один чоловік зазнав травм. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За інформацією надзвичайників, після російського удару на території логістичного об'єкта спалахнула пожежа. До ліквідації наслідків залучили рятувальників Бучанського та інших районів Київської області.

фото: ДСНС

фото: ДСНС

Через необхідність проведення аварійно-рятувальних робіт на місце події направили додаткові сили та засоби ДСНС. Рятувальникам уже вдалося локалізувати пожежу. Наразі фахівці продовжують проливати осередки горіння та розбирати пошкоджені конструкції.

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фото: ДСНС

За попередньою інформацією, загиблих унаслідок російської атаки немає. Водночас повідомляється про одного травмованого чоловіка.

Нагадаємо, 30 жовтня стало відомо, що через російські обстріли обсяг складських площ у Київській області скоротився на 34%. За даними дослідження компанії Expandia, навіть будівництво нових логістичних об'єктів не змогло компенсувати втрати.