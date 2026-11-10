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Київщина посилює режим світломаскування

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Київщина посилює режим світломаскування
Режим світломаскування посилиться
фото з відкритих джерел

Посилення світломаскування є необхідним кроком на запит військових

За підсумками чергового засідання Ради оборони Київської області на рівні районів та громад доручено опрацювати з бізнесом, комунальним і житловим секторами посилення режиму світломаскування. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко, передає «Главком».

У засіданні взяли участь представники силового блоку, керівники структурних підрозділів, а також народний депутат України Олег Дунда.

Як зазначив Ткаченко, посилення світломаскування є необхідним кроком на запит військових, щоб ускладнити роботу засобів повітряного нападу ворога в період довгих зимових сутінків і ночей. Крім того, це сприятиме більш відповідальному та ощадливому використанню електроенергії в умовах поточних викликів для енергосистеми.

Під час засідання також розглянули роботу підсистеми територіальної оборони області. Перед зимовим періодом силовий та оборонний блок працюють над забезпеченням злагодженої та дисциплінованої служби добровольчих формувань і залучених підрозділів. Окрему увагу присвятили й іншим непублічним аспектам функціонування регіону в умовах постійних воєнних загрозах і атак.

Раніше повідомлялося, що внаслідок чергової масованої ворожої атаки на Київщину одна людина загинула, ще дев’ятеро травмовано (у тому числі неповнолітню дитину). Найбільше пошкоджень зафіксовано в Білоцерківському, Вишгородському та Бориспільському районах. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.

«На жаль, за минулий добу внаслідок ворожої атаки на Київщині одна людина загинула, ще дев'ятеро людей травмовано, серед них – неповнолітня дитина», – повідомив Ткаченко.

Нагадаємо, у ніч на вівторок, 10 листопада, відбиваючи повітряний напад, авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України збили 135 ворожих безпілотників зі 162 ударних БпЛА, запущених російською армією по Україні.

Теги: Київщина Тимур Ткаченко

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