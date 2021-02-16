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    Мінкульт анонсував запуск онлайн-музею російської агресії

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    Онлайн-музей російської агресії буде на окремому сайті - Мінкульт анонсував запуск онлайн-музею російської агресії
    Онлайн-музей російської агресії буде на окремому сайті

    Онлайн-музей можуть запустити вже у березні

    Мінкульт України планує у березні запустити онлайн-музей російської агресії.

    Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив в інтерв’ю BBC Україна.

    «Ми думаємо зробити онлайн-музей російської агресії, де про всі ці речі можна буде прочитати, як вони розповсюджуються. Це буде окремий сайт, запустять у березні», – зазначив міністр.

    Ткаченко зауважив, що на це не потрібно витрачати багато коштів.

    «У росіян, на відміну від багатьох інших демократичних країн, є чітка вертикаль наративів, яка потім транслюється усіма їхніми державними діячами, медіа. І для боротьби з ними очевидно потрібно збирати інформацію, розповсюджувати інформацію, шукати, яким чином можна це показувати», – наголосив він.

    До слова, СБУ минулого року нейтралізувала 600 кібератак на сайти держорганів.

    Також повідомлялося, що на Донбасі близько семи тисяч квадратних кілометрів «критично забруднені мінами».

    Теги: Росія Мінкульт міністр війна інформаційна війна агресія інтернет музей Україна Олександр Ткаченко
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