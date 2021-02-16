Мінкульт анонсував запуск онлайн-музею російської агресії

Онлайн-музей можуть запустити вже у березні

Мінкульт України планує у березні запустити онлайн-музей російської агресії.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив в інтерв’ю BBC Україна.

«Ми думаємо зробити онлайн-музей російської агресії, де про всі ці речі можна буде прочитати, як вони розповсюджуються. Це буде окремий сайт, запустять у березні», – зазначив міністр.

Ткаченко зауважив, що на це не потрібно витрачати багато коштів.

«У росіян, на відміну від багатьох інших демократичних країн, є чітка вертикаль наративів, яка потім транслюється усіма їхніми державними діячами, медіа. І для боротьби з ними очевидно потрібно збирати інформацію, розповсюджувати інформацію, шукати, яким чином можна це показувати», – наголосив він.

До слова, СБУ минулого року нейтралізувала 600 кібератак на сайти держорганів.

Також повідомлялося, що на Донбасі близько семи тисяч квадратних кілометрів «критично забруднені мінами».