Головна Київ Новини
search button user button menu button

Після скандалу Держкіно призначило нового керівника «Довженко-Центру»

Наталія Антонюк
glavcom.ua
Після скандалу Держкіно призначило нового керівника «Довженко-Центру»
фото: Суспільне

Новим тимчасовим виконувачем обов'язків гендиректора «Довженко-Центру» став Андрій Алферов 

Юлія Каждан написала заяву про звільнення з посади виконувачки обов'язків директора ДП «Національний центр Олександра Довженка» у зв'язку з розчаруванням у «культурній спільноті». Про це 17 листопада повідомили працівники «Довженко-Центру».

Як повідомляє Дежкіно, Каждан пояснює своє рішення булінгом, приниженням честі та гідності, переходом на особистості, й, зокрема, погрозами, які їй періодично надходять через ситуацію довкола «Довженко-Центру».

Раніше, 8 листопада, представники «Довженко-Центру» та ЗМІ зустрілись із призначеною Держкіно виконувачкою обов'язків генеральної директорки Юлією Каждан та заступником голови Держкіно Максимом Александровим на сходах до закладу. Усередину співробітники Центру їх не пустили.

Держкіно призначило нового тимчасового виконувача обов'язків гендиректора «Довженко-Центру». Ним став Андрій Алферов – режисер і куратор (зокрема, автор виставки «Польоти уві сні та наяву»), кінокритик, член міжнародної федерації кінопреси FIPRESCI. Вже після 24 лютого разом із кінознавицею Аксинією Куріною і російським кінокритиком Антоном Доліним, брав участь у написанні циклу публікацій, присвячених фільмам українських авторів, на Meduza.

Нагадаємо, що 2 листопада Держкіно відсторонило Олену Гончарук від виконання обовʼязків генеральної директорки «Довженко-Центру», і призначило натомість Юлію Каждан, котра раніше займалася бухгалтерським обліком і заснувала кінологічний центр. 

Читайте також: Хто здає позиції України в галузі культури?
Теги: Держкіно звільнення

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Відключення світла в Києві. Директор Yasno дав відповіді на питання, які хвилюють усіх
Відключення світла в Києві. Директор Yasno дав відповіді на питання, які хвилюють усіх
Після скандалу Держкіно призначило нового керівника «Довженко-Центру»
Після скандалу Держкіно призначило нового керівника «Довженко-Центру»
Будуть планові включення: на Київщині світло може не вмикатися цілими днями – ДТЕК
Будуть планові включення: на Київщині світло може не вмикатися цілими днями – ДТЕК
Над Київським водосховищем збито іранські «Шахеди»
Над Київським водосховищем збито іранські «Шахеди»
Сніг у столиці. Влада звернулася до водіїв
Сніг у столиці. Влада звернулася до водіїв
Зеленський повідомив, що йому надходила пропозиція евакуювати Київ
Зеленський повідомив, що йому надходила пропозиція евакуювати Київ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
68K
Втрати ЗСУ у війні з Росією: Данілов відповів генералу США
60K
Вибухи на Київщині: перші подробиці
42K
Рашисти пішли в атаку у Запорізькій області – Арестович
34K
Українці закликають Зеленського позбавити Бойка звання Героя України: петиція
34K
Зеленський оцінив прогнози Буданова щодо закінчення війни з РФ
33K
Головне за ніч: заклики до переговорів із Росією та наступ рашистів на Запоріжжі

Новини

Прем'єр Британії пояснив, чому Росію не вдасться вигнати з G20
Сьогодні, 20:08
ЗСУ завдали потужних ударів по ворожих штабах і складах на Запоріжжі – Генштаб
Сьогодні, 07:03
Під Сватовим ЗСУ знищили штаб окупантів – Генштаб
15 листопада, 07:05
Скандал через акредитацію журналістів. «Євросолідарність» звернулась до влади
14 листопада, 15:55
Резніков спрогнозував, як криза влади у Росії посприяє поверненню Криму 
14 листопада, 15:00
ЗСУ завдали серйозного удару по базі окупантів на Херсонщині
14 листопада, 07:02

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту