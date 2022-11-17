Після скандалу Держкіно призначило нового керівника «Довженко-Центру»

Новим тимчасовим виконувачем обов'язків гендиректора «Довженко-Центру» став Андрій Алферов

Юлія Каждан написала заяву про звільнення з посади виконувачки обов'язків директора ДП «Національний центр Олександра Довженка» у зв'язку з розчаруванням у «культурній спільноті». Про це 17 листопада повідомили працівники «Довженко-Центру».

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Як повідомляє Дежкіно, Каждан пояснює своє рішення булінгом, приниженням честі та гідності, переходом на особистості, й, зокрема, погрозами, які їй періодично надходять через ситуацію довкола «Довженко-Центру».

Раніше, 8 листопада, представники «Довженко-Центру» та ЗМІ зустрілись із призначеною Держкіно виконувачкою обов'язків генеральної директорки Юлією Каждан та заступником голови Держкіно Максимом Александровим на сходах до закладу. Усередину співробітники Центру їх не пустили.

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Держкіно призначило нового тимчасового виконувача обов'язків гендиректора «Довженко-Центру». Ним став Андрій Алферов – режисер і куратор (зокрема, автор виставки «Польоти уві сні та наяву»), кінокритик, член міжнародної федерації кінопреси FIPRESCI. Вже після 24 лютого разом із кінознавицею Аксинією Куріною і російським кінокритиком Антоном Доліним, брав участь у написанні циклу публікацій, присвячених фільмам українських авторів, на Meduza.

Нагадаємо, що 2 листопада Держкіно відсторонило Олену Гончарук від виконання обовʼязків генеральної директорки «Довженко-Центру», і призначило натомість Юлію Каждан, котра раніше займалася бухгалтерським обліком і заснувала кінологічний центр.