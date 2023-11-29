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Суд продовжив запобіжний захід митрополиту УПЦ МП Павлу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Суд продовжив запобіжний захід митрополиту УПЦ МП Павлу
Митрополит Павло Лебідь в залі печерського райсуду, 29 листопада
фото: Суспільне

Адвокати просили про відвід судді

Печерський районний суд Києва продовжив митрополиту Української православної церкви Московського патріархату Павлу Лебедю запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 29 січня. Про це передає «Суспільне».

Сторона обвинувачення просила продовжити Лебедю запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту і покласти на на нього обов'язки з'являтись до прокурора, не спілкуватись із свідками.

За словами прокурора, митрополита обвинувачують в умисному розпалюванні ворожнечі, виправдовуванні російської агресії проти України з 2014 року, образі почуттів громадян через їхні релігійні переконання.

Адвокати просили про відвід судді. За їхніми словами, суддя ігнорує клопотання сторони захисту, проводить засідання під час повітряної тривоги.

Проте суд не задовольнив клопотання адвокатів митрополита Павла про відвід судді.

Нагадаємо, у квітні цього року екснамісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло отримав підозру від СБУ. Після внесення застави у розмірі 33,3 млн грн і виходу на волю за владикою закріплено низку обов’язків. По-перше, він носить електронний браслет. По-друге, не залишає село Вороньків Бориспільського району Київської області без повідомлення про це слідчого. По-третє, не спілкується зі свідками та потерпілими у справі. По-четверте, прибуває до слідчого, прокурора, слідчого судді за першою вимогою.

До слова, екснамісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, митрополит УПЦ МП Вишгородський та Чорнобильський Павло Лебідь, якому загрожує позбавлення волі до восьми років із конфіскацією майна, самостійно обмежив своє спілкування з представниками Лаври.

Додамо, що у березні цього року намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Української православної церкви Московського патріархату митрополит Павло (Петро Лебідь) був помічений під час процедури оформлення закордонного паспорта.

Читайте також: Судний день митрополита Павла. Куди зник екснамісник Лаври і що відбувається з його справою?
Теги: Московська церква в Україні суд

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