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Україна в полоні негоди: як працюватимуть школи та дитсадки

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Україна в полоні негоди: як працюватимуть школи та дитсадки
Столицю з вечора 26 листопада замітає снігом
фото: glavcom.ua

Через сильні снігопади рух на дорогах ускладнений

У понеділок, 27 листопада, школи Київщини та Одещини працюватимуть у дистанційному режимі. Про це повідомили очільники обласних адміністрацій.

На Київщині дитсадки працюватимуть у звичному режимі.

За прогнозами синоптиків, на Київщині погода погіршуватиметься. Через сильні снігопади рух на дорогах може бути ускладнений.

«Дбаємо про мешканців області заздалегідь. Щоб не спричинити колапсу на автошляхах та дати можливість відповідним службам у разі снігопаду оперативно розчищати дороги. Звертаємося, до кожного жителя Київщини: якщо є можливість перечекати негоду вдома – залишайтеся і не наражайте себе на небезпеку!» – йдеться у повідомленні Київської ОВА.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що всі заклади освіти області переходять на дистанційну форму навчання. Дитячі садки та школи працюватимуть у режимі чергових груп.

«Поки на один день, проте у разі продовження ускладнення погоди дистанційне навчання може бути продовжено. Тож про подальший графік роботи навчальних закладів буде повідомлено додатково», – зазначив Кіпер.

Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович рекомендував керівникам районів, громад, начальникам управлінь і відділів освіти на понеділок перевести школярів на онлайн-навчання.

Як повідомлялося, в Одеській області рятувальникам доводиться залучати БТРи для ліквідації наслідків негоди

В Україні у зв’язку з погодними умовами створено Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на дорогах державного значення. У разі виникнення надзвичайної ситуації на дорозі влада пропонує звертатися на цілодобову гарячу лінію: +38 067 400 60 80.

 

Теги: снігопад Київщина Київ Одещина Кіровоградщина

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