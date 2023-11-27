Україна в полоні негоди: як працюватимуть школи та дитсадки

Через сильні снігопади рух на дорогах ускладнений

У понеділок, 27 листопада, школи Київщини та Одещини працюватимуть у дистанційному режимі. Про це повідомили очільники обласних адміністрацій.

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На Київщині дитсадки працюватимуть у звичному режимі.

За прогнозами синоптиків, на Київщині погода погіршуватиметься. Через сильні снігопади рух на дорогах може бути ускладнений.

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«Дбаємо про мешканців області заздалегідь. Щоб не спричинити колапсу на автошляхах та дати можливість відповідним службам у разі снігопаду оперативно розчищати дороги. Звертаємося, до кожного жителя Київщини: якщо є можливість перечекати негоду вдома – залишайтеся і не наражайте себе на небезпеку!» – йдеться у повідомленні Київської ОВА.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що всі заклади освіти області переходять на дистанційну форму навчання. Дитячі садки та школи працюватимуть у режимі чергових груп.

«Поки на один день, проте у разі продовження ускладнення погоди дистанційне навчання може бути продовжено. Тож про подальший графік роботи навчальних закладів буде повідомлено додатково», – зазначив Кіпер.

Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович рекомендував керівникам районів, громад, начальникам управлінь і відділів освіти на понеділок перевести школярів на онлайн-навчання.

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Як повідомлялося, в Одеській області рятувальникам доводиться залучати БТРи для ліквідації наслідків негоди.

В Україні у зв’язку з погодними умовами створено Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на дорогах державного значення. У разі виникнення надзвичайної ситуації на дорозі влада пропонує звертатися на цілодобову гарячу лінію: +38 067 400 60 80.