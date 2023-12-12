Навіщо було йти додому до митрополита Павла? Священника ПЦУ розлютили зауваження українців

Мартиненко зазначив, що раніше мав конфлікт із митрополитом, який доходив навіть до прокльонів, тому вирішив відвідати Павла, щоб примиритися

Священник ПЦУ Віктор Мартиненко з Волині відвідав митрополита УПЦ МП Павла (Петро Лебідь), через що обурив своїх підписників. У відповідь на негативні коментарі священник відповів, що люди не зрозуміли його поста та «читають ср*кою». Такі думки він висловив у Facebook.

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«Не знаю, писати то, чи ні. Чесно не знаю. Бо люди читають ср*кою. Ср*кою люди читають! Тож для тих, хто прочитав мій попередній допис не розумом, а ср*кою, розтолкую по пунктах: 1. У першому реченні вчорашнього посту, я написав, що мав, маю і матиму різні погляди з митрополитом Павлом Лебедем. Ніде і ніяк я не сказав, що солідаризуюся або виправдовую його слова чи вчинки. Також я не сказав що міняю своє ставлення до тих слів чи вчинків», – йдеться у повідомленні.

скріншот: Віктор Мартиненко/facebook

Мартиненко зазначив, що раніше мав конфлікт із митрополитом, який доходив навіть до прокльонів, тому вирішив відвідати Павла, щоб примиритися.

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«Я зробив це не від ПЦУ, Ставропігії, батьківського комітету, ОСББ, чи садового товариства. Я як людина прийшов примиритися з іншою людиною, з якою був у особистому, та навіть публічному конфлікті», – заявив священник.

За словами, Мартиненка заповідь Христова наказує священникам відвідувати ув'язнених: «Обов'язок священника іти навіть до довічно ув'язнених серійних вбивць. І так є у всьому світі. Митрополит Павло обмежений у свободі – перебуває під домашнім арештом – тож є ув'язненим за рішенням суду».

Віктор Мартиненко зазначив, що не писав нічого про невинність Павла, адже це має довести суд. Мартиненко додав, що примирення із ворогом – це є християнство. «Свого часу святитель Іоанн Павло II, відвідав у тюрмі Мехмета Агджу, який у нього стріляв і мало не вбив. І примирився з ним. Я не рівняюся. Я беру приклад. Саме це я вважаю християнством. Амінь!», – написав священник.

Також священник зазначив про інтер'єр будинку Павла: «Інтер'єри його хати – то інтер'єри його хати, а не моєї. Я за них відповідальності не несу, і немає чого писати свої враження про них у мене в коментарях. Мені пропонували не роззуватися, але я хлопець простий, звик у хаті роззуватися, тож зняв чоботи і мені запропонували капці, які всім так сподобалися».

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фото: Віктор Мартиненко/Facebook

Також Віктор Мартиненко додав, що раніше відвідав іншого митрополита: «З ним я не мав особистого конфлікту, а такий, – скажімо, історично-світоглядний. То був митрополит, бувший Київський. Я взяв у нього благословення. І мав того дня такий само мир на душі, як вчора. Багато хто зреклися того, хто вивів їх у люди та дав життя, і дорікають мені, що я відвідав того, хто мене проклинав?».

Підписники активно зреагували на пост та коментують його, як позитивно, так і негативно.

скріншот коментарів

Нагадаємо, що священник ПЦУ відвідав митрополита Павла та передав йому подарунок від владики Екзарха. Користувачів соцмереж обурив вчинок Віктора Мартиненка.

Зазначимо, що раніше суд продовжив цілодобовий домашній арешт для митрополита УПЦ МП Павла до осені. Слідство підозрює скандального Пашу Мерседеса у виправданні агресії Російської Федерації та розпалюванні релігійної ворожнечі. Запобіжний захід Лебедю обрали у квітні.