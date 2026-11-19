Ексначальник Київської обласної військової адміністрації, а тепер міністр відновлення Микола Калашник та його експерший заступник у Київській ОВА Руслан Олійник, які нині публічно звинувачують один одного у провалі облаштування енергозахисту, раніше ставили підписи під ключовими документами з реалізації плану стійкості. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Захист енергетики Київщини провалено. Чий крокодил ковтнув мільярд?».

Початком робіт із будівництва захисних споруд, які наразі буксують, стало затвердження Комплексного плану стійкості Київської області на 2026 рік. Документ підписав тодішній начальник Київської ОВА, а нині міністр відновлення Микола Калашник. Його ухвалили 24 лютого 2026 року – у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії. Рішення також підтримала Київська обласна рада під час сесії.

24 лютого 2026 року начальник Київської ОВА Микола Калашник затвердив Комплексний план стійкості Київської області на 2026 рік

Комплексний план стійкості передбачав посилення захисту 207 об’єктів критичної інфраструктури. Зокрема, у документі йшлося про захист 26 підстанцій напругою 110 кВ, які згодом стали однією з проблем для влади. Загальна вартість передбачених робіт, затверджена Калашником, становила 2,9 млрд грн.

Наприкінці березня Кабмін розподілив перші мільярди на плани стійкості областей. З розпорядження Калашника від 13 квітня 2026 року №707 стало зрозуміло, що Київська область отримала 1,03 млрд грн. Цим же документом було визначено департамент регіонального розвитку ОВА розпорядником коштів і фактично замовником робіт. Мільярд команда Миколи Калашника планувала спрямувати на захист 26 підстанцій напругою 110 кВ, які належать компанії ДТЕК.

Замовником робіт і головним фінансистом виконання плану стійкості Київщини було визначено департамент регіонального розвитку ОВА на чолі з Олегом Кравченком

Крім цього, керівництво Київської ОВА протягом квітня-липня 2026 року, тобто за часів роботи там Калашника, видало кілька розпоряджень про фінансування плану стійкості. Спочатку Калашник дозволив департаменту регіонального розвитку направити підрядникам до 70% закладених коштів на проєкти у вигляді авансових платежів. А вже після переходу Калашника до міністерства його перший заступник Олійник підняв цю планку до 90%.

20 липня 2026 року тимчасовий виконувач обов’язків голови Київської ОВА Руслан Олійник довозив замовнику фінансувати до 90% авансових платежів підрядників

Водночас, як стало відомо «Главкому», під час засідань тимчасово-слідчої комісії Ради директор департаменту регіонального розвитку Київської ОДА Олег Кравченко зробив знакові заяви. Відповідаючи на запитання членів ТСК, хто з посадовців допустив фірми «Консалтинг-буд» і «Ю.Бі.Сі.» до бюджетних коштів, Кравченко усю відповідальність переклав на керівництво області. А вже на останньому засіданні Комісії, яке відбулося 14 листопада, керівник департаменту Київської ОВА озвучив конкретне прізвище відповідального топпосадовця – це Руслан Олійник, колишній перший заступник начальника ОВА і ексзаступник міністра відновлення.

Станом на 18 листопада офіційно не названо посадовця, який відповідальний за зрив створення енергозахисту Київщини. При цьому правоохоронні органи вже зацікавилися витратою бюджетних коштів на облаштування захисту підстанцій у Київській області. Цей епізод з’явився у кримінальному провадженні, де йдеться про розтрату коштів на протирадіаційне укриття ліцею Вишневої міської ради.

Зауважимо, що саме підписи директора департаменту регіонального розвитку Київської ОВА Олега Кравченка стоять на більшості договорів з підрядниками, які у 2026 році виконували роботи у рамках плану стійкості Київської області.

Як повідомляв «Главком», Київська область посідає другу сходинку знизу серед інших областей України щодо реалізації «планів стійкості». За словами міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Миколи Калашника, станом на середину листопада, рівень готовності обʼєктів енергозахисту Київщини складає 55% при середньому по державі 77%. Міністр уточнив, що найгіршу динаміку готовності укриттів енергообʼєктів демонструє прифронтова Херсонська область.

Серед причин, чому відстає Київська область, очільник Мінвідновлення назвав відсутність координації та комунікації на рівні осіб, які відповідають за своєчасне попередження про повітряну тривогу підрядних організацій.