Сапери на Київщині вилучили бойові частини боєприпасу за допомогою роботизованої техніки

Перед початком робіт сапери підготували та розчистили маршрут для безперешкодного проходження роботизованої техніки

Сапери ДСНС спільно з рятувальниками Мобільного рятувального центру швидкого реагування провели роботи з вилучення бойових частин боєприпасу, які впали на території лісового масиву та не здетонували. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Київщини.

Повідомляється, що перед початком робіт сапери підготували та розчистили маршрут для безперешкодного проходження роботизованої техніки.

Сапери розчищають доступ до небезпечної знахідки фото: ДСНС Київщини

Боєприпаси впали на території лісового масиву та не здетонували фото: ДСНС Київщини

«Після цього до операції залучили роботизований комплекс LUF LOG 60 AT, за допомогою якого фахівці виконали необхідні маніпуляції з вибухонебезпечними предметами, мінімізувавши ризики для особового складу», – йдеться у повідомленні.

Перед початком робіт сапери підготували та розчистили маршрут для безперешкодного проходження роботизованої техніки фото: ДСНС Київщини

Завантажування боєприпасів для подального транспортування фото: ДСНС Київщини

Бойові частини боєприпасу вилучено для подальшого знешкодження.

Нагадаємо, у ніч проти 3 листопада російські окупанти здійснили масовану комбіновану атаку на Україну. Вибухи пролунали у Хмельницькому, Рівному, Житомирі, Запоріжжі та Дніпрі, під загрозою ракетного удару опинилися кілька населених пунктів Дніпропетровської та Вінницької областей.