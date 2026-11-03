Головна Київ Новини
search button user button menu button

Сапери на Київщині вилучили бойові частини боєприпасу за допомогою роботизованої техніки

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Сапери на Київщині вилучили бойові частини боєприпасу за допомогою роботизованої техніки
Бойові частини боєприпасу вилучено для подальшого знешкодження
фото: ДСНС Київщини

Перед початком робіт сапери підготували та розчистили маршрут для безперешкодного проходження роботизованої техніки

Сапери ДСНС спільно з рятувальниками Мобільного рятувального центру швидкого реагування провели роботи з вилучення бойових частин боєприпасу, які впали на території лісового масиву та не здетонували. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Київщини.

Повідомляється, що перед початком робіт сапери підготували та розчистили маршрут для безперешкодного проходження роботизованої техніки.

Сапери розчищають доступ до небезпечної знахідки
Сапери розчищають доступ до небезпечної знахідки
фото: ДСНС Київщини
Боєприпаси впали на території лісового масиву та не здетонували
Боєприпаси впали на території лісового масиву та не здетонували
фото: ДСНС Київщини

«Після цього до операції залучили роботизований комплекс LUF LOG 60 AT, за допомогою якого фахівці виконали необхідні маніпуляції з вибухонебезпечними предметами, мінімізувавши ризики для особового складу», – йдеться у повідомленні. 

Перед початком робіт сапери підготували та розчистили маршрут для безперешкодного проходження роботизованої техніки
Перед початком робіт сапери підготували та розчистили маршрут для безперешкодного проходження роботизованої техніки
фото: ДСНС Київщини
Завантажування боєприпасів для подального транспортування
Завантажування боєприпасів для подального транспортування
фото: ДСНС Київщини

Бойові частини боєприпасу вилучено для подальшого знешкодження.

Нагадаємо, у ніч проти 3 листопада російські окупанти здійснили масовану комбіновану атаку на Україну. Вибухи пролунали у Хмельницькому, Рівному, Житомирі, Запоріжжі та Дніпрі, під загрозою ракетного удару опинилися кілька населених пунктів Дніпропетровської та Вінницької областей.

Читайте також:

Теги: Київщина уламки ракет боєприпаси ДСНС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фото хлопця масово розтиражували російські пропагандисти
Як 14-річний хлопець опинився всередині будинку в Петропавлівській Борщагівці. Відповідь очільника Нацгвардії
Сьогодні, 16:11
У Петропавлівській Борщагівці Київської області біля будинку пролунали постріли та сталися сутички
Інцидент у Петропавлівській Борщагівці. Корпус «Азов» зробив заяву
Вчора, 22:07
У Бориспільському районі пошкоджено 10 приватних житлових будинків
Окупанти атакували Київщину: постраждали двоє людей, пошкоджено дитмайданчик
1 листопада, 13:06
Пожежа на території підстанції у Білогородській громаді
Пожежа на території підстанції в Білогородці: у якому стані обладнання
30 жовтня, 11:16
Графіки відключення світла у Київській області 21 жовтня 2026 року
Київщина: графіки відключення світла 21 жовтня 2026 року
20 жовтня, 20:50
Через російську атаку на автодорозі Київ – Одеса загорілися два авто
Удар біля Чабанів. Росіяни вбили водія, який віз людей вшанувати полеглих воїнів
20 жовтня, 15:03
Сотні киян вимагають відставки Кличка
«Мер чи мародер». Сотні киян прийшли під КМДА вимагати відставки Кличка (фоторепортаж)
17 жовтня, 13:48
Під час огляду приміщення спеціалісти-криміналісти зафіксували наслідки тління та виявили тіло жінки без ознак життя
Пожежа через несправний електроприлад забрала життя жительки Київщини
14 жовтня, 12:26
За попередніми даними правоохоронців, потерпіла рухалася поруч із залізничною колією
На Київщині пасажирський потяг насмерть збив літню жінку
13 жовтня, 15:14

Новини

$21 тис. у криптовалюті за маршрут до ЄС: організатор схеми для ухилянтів постане перед судом
$21 тис. у криптовалюті за маршрут до ЄС: організатор схеми для ухилянтів постане перед судом
Кличко назвав причину екстрених відключень світла у Києві та області
Кличко назвав причину екстрених відключень світла у Києві та області
Що насправді сталося в Петропавлівській Борщагівці: головні заяви поліції та СБУ
Що насправді сталося в Петропавлівській Борщагівці: головні заяви поліції та СБУ
Інцидент у Петропавлівській Борщагівці. Сибіга зробив заяву про російський слід
Інцидент у Петропавлівській Борщагівці. Сибіга зробив заяву про російський слід
Сапери на Київщині вилучили бойові частини боєприпасу за допомогою роботизованої техніки
Сапери на Київщині вилучили бойові частини боєприпасу за допомогою роботизованої техніки
Травмованих нацгвардійців не направили до госпіталю: Півненко пояснив причину
Травмованих нацгвардійців не направили до госпіталю: Півненко пояснив причину

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 листопада: ситуація на фронті
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 листопада 2026
143K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
71K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами
61K
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
46K
Президент Ізраїлю запропонував Нетаньягу піти з політики в обмін на помилування – ЗМІ

Новини

День інженерних військ України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 07:00
Яке релігійне свято відзначається 3 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Росія вдарила дев’ятьма авіабомбами по Комишувасі: 26 людей загинули, 27 зниклих безвісти
Вчора, 21:23
Яке релігійне свято відзначається 2 листопада 2026: традиції та молитва
1 листопада, 22:00
Календар рибалки на листопад 2026: фази Місяця, ловля щуки та заборона на зимувальних ямах
31 жовтня, 21:35
Великий гайд по Геловіну: історія, значення, українська версія і сучасні тренди
30 жовтня, 23:23

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua