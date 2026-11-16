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Атака на Київщину 16 листопада: у Вишгородському районі зайнялися склади

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Атака на Київщину 16 листопада: у Вишгородському районі зайнялися склади
Рятувальники гасять пожежу, яка сталася внаслідок удару РФ по складських приміщеннях одного з підприємств у Вишгородському районі
фото: ДСНС Київщини/Facebook

Загиблих і постраждалих внаслідок атаки немає

Зранку 16 листопада російська окупаційна армія атакувала Київську область. У Вишгородському районі спалахнули пожежі на місцях влучань. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

«Ворог продовжує атакувати Київщину. Вранці пошкодження зафіксовано у Вишгородському районі, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки загорілися, як і вчора, складські приміщення. На місці працюють підрозділи ДСНС, ліквідація пожежі.

Також пошкоджено чотири приватні житлові будинки.

За наявною у обласної адміністрації інформацією, загиблих і постраждалих немає.

Нагадаємо, Унаслідок атаки російських військ 15 листопада у Київській області зазнав пошкоджень дилерський центр Volkswagen «Порше Захід». Також у Вишгородському районі внаслідок удару пошкоджено складське приміщення промислового підприємства, де спалахнула пожежа. Травмувався чоловік 1940 року народження, якому надали необхідну медичну допомогу.

У ніч на 13 листопада російські війська вчергове намагалися атакувати столицю ударними дронами. Через падіння уламків у Шевченківському районі спалахнула пожежа у будівлі медичного закладу на рівні перших трьох поверхів.

Теги: Київщина обстріл

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