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Міністерство енергетики назвало області, де найскладніша ситуація зі світлом

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Міністерство енергетики назвало області, де найскладніша ситуація зі світлом
Міненерго наголосило, що повторні російські атаки суттєво ускладнюють відновлювальні роботи
фото: RFE/RL

Понад 650 населених пунктів знеструмлено на Житомирщині

Унаслідок російських атак на об'єкти енергетичної інфраструктури на ранок знеструмлена частина споживачів у Житомирській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Дніпропетровській, Сумській, Черкаській та Харківській областях. про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство енергетики.

За даними Міненерго, найскладніша ситуація з електропостачанням – на Дніпровщині та Київщині. Енергетична інфраструктура цих регіонів зазнала масштабних пошкоджень. «Через ураження енергетичного обладнання порушені можливості передачі електроенергії споживачам. У зв'язку з цим застосовуються аварійні відключення», – пояснюється у повідомленні.

Міненерго наголосило, що повторні російські атаки суттєво ускладнюють відновлювальні роботи. Ворог завдає ударів по енергооб'єктах, зокрема й тих, де ремонтні роботи були майже завершені. Це змушує енергетиків повертатися до відновлення пошкодженого обладнання та відтерміновує повернення електропостачання споживачам.

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко додав, що знеструмлено понад 650 населених пунктів на Житомирщині.

Нагадаємо, 31 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що у низці регіонів України виникла складна ситуація з електропостачанням.

До слова, у Києві 31 жовтня ускладнилася ситуація зі світлом через удари РФ по об’єктах критичної інфраструктури. «Ворог завдав болісних ударів по енергетиці по всій країні, зокрема й у Києві. У столиці під ударом знову опинилася ТЕЦ. Ці атаки наклалися на пошкодження від попередніх обстрілів, тому ситуація в енергосистемі стала ще складнішою», – йшлося у повідомленні ДТЕК.

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Теги: Київщина Дніпропетровщина енергетика Міненерго відключення світла

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