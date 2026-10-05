Чи виїжджають кияни? ЛУН пояснює, що насправді відбувається на ринку оренди житла

Київ все ще залишається містом №1 за кількістю робочих місць та відкритих вакансій, а саме це є основним важелем попиту на оренду квартир

Мережею поширюються чутки про нібито масовий виїзд мешканців із Києва на тлі збільшення кількості оголошень про оренду квартир. Проте ця інформація не відповідає дійсності. Реальні причини зміни показників та ситуацію на ринку роз'яснив бізнес-директор Лун Денис Суділковський, інформує «Главком».

За словами фахівця, уявлення про те, що пропозицій оренди «раптово стало більше», першочергово пов'язане з оновленням додатка Bird. «Сервіс оновив дизайн, і тепер на масштабних зумах карти відображається більше об'єктів одночасно, щоб користувачам було зручніше обирати житло», – пояснив він.

Скрини з додатка Bird, які викликали паніку у мережі фото: Денис Суділковський

За словами Суділковського, у Києві спостерігається поступове, а не стрибкоподібне зростання. Кількість оголошень дійсно зросла, але лише на 5,4% за тиждень. Це плавний тренд, який триває ще від початку літа.

Медіанна ціна оренди квартири, грн інфографіка: Лун

Експерт зазначив, що люди дійсно шукають енергонезалежні варіанти для зимівлі – зокрема орендують приватні будинки в передмісті Києва, а не лише виїжджають у західні регіони.

«Київ все ще залишається містом №1 за кількістю робочих місць та відкритих вакансій, а саме це є основним важелем попиту на оренду квартир», – наголосив Суділковський, закликавши не піддаватися паніці та не розганяти істерику, адже мета ворога – зламати український тил.

Свідченням високого попиту на житло є і швидкість оренди. За даними «Лун Статистика», середній термін здачі однокімнатної квартири наразі становить:

у Києві – 8 днів;

у Львові – 4 дні;

в Одесі – 5 днів.

Станом на 4 жовтня квартира у Києві здається в оренду у середньому за 8 днів інфографіка: Лун

Раніше Главком писав, що виїзд мешканців зі столиці є ще одним ключовим фактором, який безпосередньо тисне на ринок нерухомості Києва та змушує власників знижувати ціни. Рятуючись від постійної небезпеки та загрози блекаутів, тисячі киян знову обирають релокацію.