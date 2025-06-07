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На Буковині 15-річна дівчина шукала підробіток на літо, але натомість втратила пів мільйона

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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На Буковині 15-річна дівчина шукала підробіток на літо, але натомість втратила пів мільйона
Дівчина хотіла знайти роботу, але отримала лише клопоти
фото з відкритих джерел

Пообіцявши надати дистанційну роботу, невідомі особи виманили у дівчини 548 тисяч гривень

На Буковині 15-річна дівчина стала жертвою шахраїв, шукаючи підробіток. Вона відправила «роботодавцю» більш як пів мільйона гривень. По це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Чернівецької області.

До правоохоронців звернувся 40-річний місцевий житель. Він розповів, що донька-підліток шукала в мережі підробіток на літо. Пообіцявши надати дистанційну роботу, невідомі особи виманили у неї 548 тисяч гривень. Дівчина довірилася нібито «роботодавцю» та самостійно перерахувала гроші батьків на невідомі банківські рахунки.

За цим фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України «шахрайство». Досудове розслідування триває.

Поліцейські рекомендують під час пошуку онлайн-заробітку дотримуватися таких правил:

  • шукайте вакансії з офіційним працевлаштуванням;
  • не довіряйте пропозиціям незнайомців отримати гроші задарма – скоріше за все це аферисти;
  • у жодному разі не здійснюйте переказів коштів на невідомі рахунки;
  • не переходьте за підозрілими посиланнями, адже за ними може приховуватися фішинговий ресурс.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області викрили групу шахраїв, які наживалися на родинах військових. Вони обіцяли допомогти повернути зниклих безвісти або полонених бійців, але замість цього виманювали гроші.

Також у Києві затримано двох осіб, які за $500 тис. буцімто обіцяли посаду директора держпідприємства  Національної академії аграрних наук України (НААН).

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Теги: Чернівецька область розслідування гроші шахрайство

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