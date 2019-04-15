Києвом прокотилася хвиля «замінувань»: шукали бомби в супермаркетах, готелях і ТРЦ



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Предметів, які можуть загрожувати безпеці людей, не знайшли

У неділю, 14 квітня, ввечері в Києві евакуювали персонал і відвідувачів гіпермаркетів «Ашан». Близько 19:00 до всіх магазинах прибули рятувальники, вибухотехніки і поліція.

Це вже третя евакуація з магазинів «Ашан» за два дні. Про це повідомляє Інформатор.

Також в Києві евакуювали і торгово-розважальний комплекс «Маггелан». Про те, що в цій будівлі знаходиться небезпечний предмет заявляють вже не вперше.

До 23:00 всі супермаркети «Ашан» перевірили правоохоронці. Підозрілих предметів не виявили.

Крім того, у неділю вдень протягом години до поліції Києва надійшло п’ять анонімних повідомлень про замінування чотирьох готелів на вулицях Хрещатик, Ірининська і Михайлівська , а також міжнародного центру сучасного мистецтва та торгового центру на вулиці Басейній.

Поліцейські перевірили об‘єкти і прилеглу територію. Предметів, які можуть загрожувати безпеці людей, не знайшли.

Події належним чином зареєстровані у Журналах єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського та Шевченківського управлінь поліції.

Як повідомлялося, 14 квітня в Києві на Майдані Незалежності в ТРЦ «Глобус» рятувальники шукали вибуховий пристрій.