У Києві рятувальники шукають вибухівку у ТРЦ «Глобус»



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У будівлю нікого не пускають, співробітників і відвідувачів евакуювали

Всі входи в ТРЦ закрили, проте доступ до метро не закрито

В Києві на Майдані Незалежності в ТРЦ «Глобус» рятувальники шукають вибуховий пристрій. На місце прибули вибухотехніки і кінологи.

Як повідомляє Інформатор, за попередніми даними, повідомлення про замінування надійшло близько 11:00.

На місце прибули співробітники ДСНС, медики і вибухотехніки. На даний момент фахівці оглядають приміщення ТРЦ. У будівлю нікого не пускають, співробітників і відвідувачів евакуювали. Всі входи в ТРЦ закрили, проте доступ до метро не закрито.

Як повідомлялось, у день виборів 18 разів «мінували» дільниці. Здебільшого, ці повідомлення надходили з території РФ, зазначив голова Нацполіції Сергій Князєв.