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    У Києві рятувальники шукають вибухівку у ТРЦ «Глобус»

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    &nbsp;У будівлю нікого не пускають, співробітників і відвідувачів евакуювали - У Києві рятувальники шукають вибухівку у ТРЦ «Глобус»
     У будівлю нікого не пускають, співробітників і відвідувачів евакуювали

    Всі входи в ТРЦ закрили, проте доступ до метро не закрито

    В Києві на Майдані Незалежності в ТРЦ «Глобус» рятувальники шукають вибуховий пристрій. На місце прибули вибухотехніки і кінологи.

    Як повідомляє Інформатор, за попередніми даними, повідомлення про замінування надійшло близько 11:00.

    На місце прибули співробітники ДСНС, медики і вибухотехніки. На даний момент фахівці оглядають приміщення ТРЦ. У будівлю нікого не пускають, співробітників і відвідувачів евакуювали. Всі входи в ТРЦ закрили, проте доступ до метро не закрито.

    Як повідомлялось, у день виборів 18 разів «мінували» дільниці. Здебільшого, ці повідомлення надходили з території РФ, зазначив голова Нацполіції Сергій Князєв.

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