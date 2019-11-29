Києву загрожує масове відключення багатоповерхівок від світла



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Понад пів сотні багатоповерхівок у Києві можуть залишитися без світла

Борг столичних будинків перед постачальниками електроенергії сягнув 50 мільйонів гривень

У Києві назріла ситуація, коли будинки масово почнуть відключати від електроенергії. Перш за все це стосується новобудов.

Як пояснив на брифінгу представник ДТЕК Київські електромережі, мова йде про відключення від електроживлення місць загального користування – ліфтів, водяних насосів, коридорів через значні борги, які накопичилися перед постачальниками електроенергії. Постачальники почали передавати в «Київські електромережі» заявки на відключення, які енергетики, згідно з законом, мають виконати.

«Наразі боржниками є 230 будинків, а під реальною загрозою відключення близько 60 багатоповерхівок у столиці. Деякі будинки, зокрема на Печерську, вже відключено частково: там зупинилися ліфти, насосами не подається вода у квартири, темно у під’їздах, - говорить представник «Київських електромереж». - Нині борг столичних будинків перед постачальниками сягнув 50 мільйонів гривень. Загалом фізичні особи (мешканці столиці) мають борг за електрику 120 мільйонів гривень, юридичні особи – 240 мільйонів. Мешканців будинкі боржників завчасно попереджаємо про відключення оголошеннями на парадних. Як правило, люди не мають особистих (поквартирних) боргів. Але, або не сплачували за енергопостачання місць загального користування, або ті організації, які опікуються будинком (в основному приватні жеки), не сплатили енергетикам. Розбиратися в ситуації, за діючим законодавством, мають мешканці – співвласники житлових будинків».

«Проблема в тому, що збирати оплату з власників квартир й сплачувати за електроживлення можуть тільки юридичні особи, а за прийнятими в останні роки законами відповідальність за контроль за діяльністю цих юридичних осіб, це ОСББ або обслуговуючі компанії – жеки, повністю покладено на співвласників будинку. Тобто відповідальність за несплату несуть всі мешканці. Є група будинків, де мешканці не хочуть створювати ОСББ та обирати обслуговуючий будинок жек. Тут безвихідна ситуація», - говорить начальник Управління розвитку житлово-комунального господарства Департаменту житлово-комунальної інфраструктури Віра Радченко.

«Знову ж таки, підкреслю, за діючими нині абсолютно недосконалими законами, влада не має права втручатися в такі конфлікти, і мешканці мають самі їх вирішувати, - пояснює Віра Радченко. - Але ми допомагаємо комунікувати споживачам та постачальникам, допомагаємо знайти вихід з ситуації – знайти обслуговуючу організацію (жек) або створити ОСББ. Роз’яснюємо чому виникають ситуації коли люди сплачували за послуги, а борги накопичились. Процес з’ясування та повернення жителями коштів довгий. Тому, нажаль, потрібно буде сплатити за поточні спожиті послуги та сплатити борги, якщо вони й виникли несподівано. Нагадаю, що вразі відключення від послуги, електропостачання, будинок передається постачальнику останньої надії – Укрінтеренерго, який може обслуговувати будинок лише три місяці. Далі – повне відключення. Ми нещодавно запропонували ряд поправок у законодавство, що регулює відносини у житлово-комунальній сфері. Вони не підтримуються профільним Міністерством. Основний посил: мешканці – співвласники своїх будинків - мають самі вирішувати проблеми, на них покладена відповідальність. Ще раз підкреслю: ситуація склалася патова: без змін у законодавстві неможливо буде уникнути глобальних проблем у житлово-комунальній сфері».

Джерело: Вечірній Київ