Офіційної інформації від міської влади чи Повітряних сил щодо причин вибухів та роботи ППО поки немає

У Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи, їх було чутно на правому березі міста. Про це повідомляє «Главком».

Перед вибухами військові попереджали про рух швидкісної цілі у напрямку північних та центральних районів столиці.

«Реактивний БпЛА через Вишгород на Київ. Мінський масив, Поділ», – йшлося у повідомленні Повітряних сил.

Мешканців столиці закликають не ігнорувати сигнали оповіщення, негайно пройти в укриття та залишатися в безпечних місцях до відбою.

Зазначимо, що це вже третя повітряна тривога у Києві від початку доби, 20 листопада. Перша тривога тривала понад 6,5 годин.

Наразі офіційної інформації від міської влади щодо причин вибухів та роботи ППО ще не надходило.

Нагадаємо, вранці 20 листопада російські війська здійснили балістичну атаку на Київ, унаслідок якої пошкоджень зазнали три мостові споруди – Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, Дарницький та Південний мости. Раніше міський голова Віталій Кличко поінформував, що проїзд Подільсько-Воскресенським мостовим переходом із правого на лівий берег тимчасово закрили через наслідки удару, а також повідомив про пошкодження Дарницького мосту. Згодом патрульна поліція повідомила про перекриття Подільського мостового переходу.