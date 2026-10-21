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Дипломатія в кущах. Який вигляд тепер має покинуте посольство Білорусі в Києві (фото)

Данило Муринський
glavcom.ua
Данило Муринський
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Дипломатія в кущах. Який вигляд тепер має покинуте посольство Білорусі в Києві (фото)
Занедбана будівля посольства Республіки Білорусь у Києві
фото: glavcom.ua

Територія колишнього посольства Білорусі в Києві заросла чагарниками, а його будівля охороняється і досі не має визначеного призначення

Територія колишнього посольства Білорусі в Києві станом на жовтень 2026 року повністю занедбана: подвір'я заросло кущами й деревами, а подальше використання будівлі досі не визначене. Проте об'єкт і досі суворо охороняється – під час підготовки фоторепортажу українська охорона об'єкту намагалася заборонити кореспонденту «Главкома» знімати дипломатичну установу. Для порівняння, при підготовці фоторепортажу з законсервованої російської амбасади місяць тому жодних таких перепон від охорони не було.

Який вигляд має колишнє посольство?

Будівля посольства на вулиці Михайла Коцюбинського, 3 у центрі столиці залишається зачиненою з березня 2022 року, коли дипломатична установа припинила свою роботу. Питання подальшого використання цього майна досі не вирішене, територія за огорожею помітно занепала.

Брама та хвіртка наглухо зачинені. За парканом, просто посеред двору, буйно розрослися кущі й молоді дерева, а біля скляної частини фасаду вже виросли чималі тополі. Сходи за входом повністю вкрилися товстим килимом з опалого листя.

Водночас на фасаді будівлі все ще зберігаються елементи її колишнього статусу – камери відеоспостереження, державний герб над аркою та табличка біля дверей.

Територія колишнього посольства Білорусі в Києві заросла кущами, на сходах лежить опале листя
Територія колишнього посольства Білорусі в Києві заросла кущами, на сходах лежить опале листя

Зовнішній вигляд ділянки наочно підтверджує, що жодних робіт із благоустрою на зачиненій території не проводили протягом тривалого часу.

Занедбане подвір'я колишнього посольства Білорусі в Києві
Занедбане подвір'я колишнього посольства Білорусі в Києві

Коли білоруські дипломати залишили Київ?

Посол Білорусі в Україні Ігор Сокол залишив Київ 19 березня 2022 року, виїхавши через Молдову. На той момент у посольстві залишалися 11 співробітників, а останній працівник установи виїхав того самого дня.

Під час виїзду українські прикордонники передали Соколу символічні «30 срібняків» для голови Державного прикордонного комітету Білорусі. Цим жестом вони натякнули на роль Мінська у сприянні російській агресії проти України.

Дипломатичні відносини між Україною та Білоруссю формально не розірвані. Водночас білоруське посольство в Києві не здійснює звичайної дипломатичної діяльності, а його персонал відкликаний.

У листопаді 2025 року радник Департаменту недружніх країн Міністерства закордонних справ України Михайло Харишин пояснював, що Мінськ офіційно не закривав посольство в Києві, але повністю відкликав його працівників.

Українське посольство в Мінську також продовжує працювати у скороченому складі – там залишаються п'ятеро співробітників. У МЗС пояснювали, що дипломатична присутність у Білорусі потрібна, зокрема, для контролю за станом українських дітей з окупованих територій та допомоги громадянам, які повертаються в Україну через білоруську територію.

Борг за опалення: що вирішив суд?

Із будівлею посольства пов'язана й історія заборгованості за теплопостачання. У травні 2024 року комунальне підприємство «Київтеплоенерго» звернулося до суду з позовом до посольства Білорусі на 381,6 тис. грн.

Над входом зберігся державний герб Білорусі
Над входом зберігся державний герб Білорусі

1 серпня 2024 року Господарський суд Києва частково задовольнив позов і постановив стягнути з посольства 376,4 тис. грн. Із цієї суми 260,5 тис. грн становив основний борг, ще понад 115 тис. грн – інфляційні втрати та три відсотки річних. Також суд присудив відшкодувати судові витрати.

Оскільки посольство не виконало рішення добровільно, «Київтеплоенерго» звернулося до державної виконавчої служби. У січні 2025 року виконавець повернув документ без прийняття до виконання. Комунальне підприємство оскаржило це рішення.

У вересні 2025 року Верховний Суд залишив без задоволення касаційну скаргу державного виконавця та не змінив рішень попередніх судових інстанцій. Таким чином, висновок про неправомірність повернення виконавчого документа залишився чинним. Водночас це судове рішення стосувалося саме дій виконавця, а не повторного розгляду суми боргу.

Що буде з будівлею?

Питання подальшої долі майна Білорусі порушувалося на державному рівні. У травні 2022 року народні депутати зареєстрували законодавчу ініціативу щодо механізму примусового вилучення білоруського майна. Водночас сам факт реєстрації законопроєкту не означає, що будівлю посольства вилучили чи вилучатимуть у власність держави.

Вхід до колишнього посольства Білорусі в Києві
Вхід до колишнього посольства Білорусі в Києві

Подібна ситуація склалася з колишнім посольством Росії в Києві. Після початку повномасштабного вторгнення Україна розірвала дипломатичні відносини з РФ. У квітні 2023 року Київрада припинила дію договору оренди землі під будівлею колишнього російського посольства на Повітрофлотському проспекті та звернулася до Кабінету міністрів щодо повернення майна у власність держави.

Попри це, питання подальшого використання комплексу будівель колишнього російського посольства також залишається відкритим. Серед можливих варіантів, які обговорювали публічно, були передача приміщень для освітніх потреб та інші суспільні функції.

Посольство – особняк київського хірурга

Будівля на вулиці Михайла Коцюбинського, 3 була збудована 1912 року за проєктом архітектора Василя Осьмака. Спочатку це був особняк професора медицини Михайла Дітеріхса – відомого київського хірурга, доктора медицини та викладача Київського університету.

Михайло Дітеріхс, київський хірург і перший власник особняка
Михайло Дітеріхс, київський хірург і перший власник особняка

Дітеріхс жив у будинку на початку XX століття. Він досліджував захворювання суглобів, грижі, травматологію та військово-польову хірургію, а також опублікував понад 130 наукових праць. Серед його розробок – шина для тимчасової іммобілізації під час переломів стегна.

Історичний особняк розташований поруч із Рахунковою палатою України та Посольством Румунії. Локація розміщена між бульваром Тараса Шевченка та сквером Чкалова, всього за 270 метрів від станції метро «Університет».

Нагадаємо, журналіст «Главкома» побував біля колишнього російського посольства та зафіксував його стан.

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Теги: Білорусь Київ війна посольство охорона

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