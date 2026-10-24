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Рятувальники показали наслідки російського удару по Харківщині

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Рятувальники показали наслідки російського удару по Харківщині
Російський безпілотник влучив у складську будівлю підприємства
фото: ДСНС

Ворожий безпілотник влучив у складську будівлю приватного підприємства в Безлюдівській громаді, попередньо, люди не постраждали

Увечері російські війська атакували реактивним безпілотником Безлюдівську громаду поблизу Харкова. Унаслідок влучання виникла пожежа на території приватного підприємства. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Харківській області, пише «Главком».

За даними рятувальників, російський безпілотник влучив у складську будівлю підприємства, після чого спалахнула пожежа.

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Наслідки удару окупантів по Харківщині
фото: ДСНС

До ліквідації наслідків атаки залучили підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій та місцеву пожежну команду. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Варто нагадати, що 21 жовтня російська терористична армія атакувала газовидобувну інфраструктуру групи «Нафтогаз» на Харківщині.  Зазначається, що російський дрон влучив в одну з установок на виробничому майданчику. Через безпекову ситуацію наразі неможливо оцінити наслідки удару.

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Теги: Харківщина обстріл війна пожежа ДСНС

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