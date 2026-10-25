Кличко зробив відверте зізнання щодо відкриття метро на Виноградар

Кличко визнав, що вже «обпікся» на попередніх обіцянках, тому тепер не береться прогнозувати дату відкриття нових станцій

Міський голова Києва Віталій Кличко прокоментував затримку будівництва метро на Виноградар та відповів на запитання про терміни відкриття нових станцій. Під час інтерв'ю мер також згадав про свої попередні обіцянки та пояснив, як просуваються роботи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю Кличка журналістці Яніні Соколовій у програмі «Рандеву».

Під час розмови журналістка нагадала Кличку про попередні обіцянки відкрити метро на Виноградар ще у 2021 році та подальші перенесення термінів. У відповідь міський голова пояснив, що реалізацію проєкту спочатку затримала пандемія коронавірусу, а згодом – повномасштабна війна. За його словами, роботи тривають під землею, попри нестачу фінансування та працівників.

«Уже наземна частина до кінця цього року, проспект Євросоюзу на Виноградарі вже буде відкритий, тому що він був закритий через підземні роботи. Ми запускаємо рух транспорту зверху», – заявив Кличко.

Він наголосив, що розбудова метрополітену залишається одним із пріоритетів міської влади. За словами мера, підземка виконує не лише транспортну функцію, а й слугує укриттям для киян під час повітряних тривог.

Водночас на пряме запитання про дату запуску метро на Виноградар Кличко не назвав жодного терміну. «Дуже тяжко говорити, коли плануємо. Ми зараз живемо, ми не знаємо, що завтра буде відбуватися», – пояснив він.

Мер додав, що не хоче давати нових обіцянок, виконання яких залежить від непередбачуваних обставин. «А потім Кличко сказав, а не виконав своє слово. Я вже обпікся на багатьох речах, які не можна спрогнозувати», – зазначив міський голова. За словами Кличка, попри всі труднощі будівництво продовжується, а його завданням залишається введення метро на Виноградар в експлуатацію.

Нагадаємо, 15 жовтня компанія Autostrada спростувала чутки про нібито заморожування будівництва метро на Виноградар. У підрядника пояснили, що частину котловану тимчасово засипають ґрунтом через активне надходження підземних вод. Це необхідно для стабілізації ділянки перед подальшими інженерними роботами на майбутній станції «Мостицька».