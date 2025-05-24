Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві оголошено повітряну тривогу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
У Києві оголошено повітряну тривогу
У Києві тривога
фото: glavcom.ua

Пройдіть в укриття!

У Києві о 23:47 оголошено повітряну тривогу. КМДА просить всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту. Україну атакують «шахеди». Вибухи вже чули в Одесі та Дніпрі.

У Києві існує загроза застосування балістики.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, у ніч проти 24 травня Росія завдала комбінованого удару по Києву. Сирени повітряної тривоги розірвали небо над Києвом близько 22:00. Згодом кияни почули потужні вибухи. Ворог атакував область та столицю ударними БпЛА. Близько 00:30 російські війська запустили балістичні ракети по Києву.

Рятувальники ліквідовують наслідки одразу на кількох локаціях міста.

Ввечері 23 травня російські війська здійснили чергову атаку дронів на столицю та Київщину. Внаслідок ворожого обстрілу поранено чоловіка та жінку. Вони отримали осколкові поранення стегна. Постраждалі госпіталізовані до місцевої лікарні, їм надається вся необхідна медична допомога.

Також у ніч проти 24 травня Ізюм, що на Харківщині, опинився під ворожою атакою.

 

Теги: тривога Київ укриття

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дрони атакували Харків
Харків: вже більше ніж 40 поранених, ДСНС показала кадри наслідків обстрілу
3 травня, 00:45
Чоловік, який працював фотографом, разом зі своєю співмешканкою-моделлю орендували фотостудію у Святошинському районі
У Києві фотограф отримав підозру у вбивстві моделі: обоє виявились росіянами
30 квiтня, 13:27
Кожну жертву обвинувачений добре пам’ятав та сподівався, що детальні розповіді пом’якшать вирок
У Києві суд виніс вирок громадянину Узбекистану, який вбив 11 людей (відео)
2 травня, 11:08
Остаточне рішення за президентом, який затверджує керівників РДА відповідними указами
Кабмін погодив призначення нових голів Дарницької та Солом’янської РДА
12 травня, 16:06
З Києва поїзд відправлятиметься о 08:33, прибуття до Вінниці – о 11:46
«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди з Вінниці до Києва 
13 травня, 18:04
Поліцейські вилучили зброю, її буде скеровано для проведення експертизи
В одному з готелів Києва сталася стрілянина, зловмисника затримано (фото)
14 травня, 10:33
Оперативні служби продовжують роботи з виявлення та ліквідації наслідків ворожої атаки
Лісова пожежа та пошкодження будинків: наслідки дронової атаки на Київщину
15 травня, 09:28
Виїзне безкоштовне тестування на вірусний гепатит А для мешканців Солом’янського району столиці відбулося 14-15 травня
Спалах гепатиту А у Києві. Кількість хворих зросла, пересувна лабораторія продовжить роботу
16 травня, 16:05
Ольга Рутковська оголосила голодування
Захисники Поштової площі знову б'ють на сполох: напередодні Дня Києва одна з активісток оголосила голодування
21 травня, 21:45

Новини

У Києві оголошено повітряну тривогу
У Києві оголошено повітряну тривогу
Культурні події у Києві: календар на тиждень 26 травня – 1 червня
Культурні події у Києві: календар на тиждень 26 травня – 1 червня
На Київщині під час обстрілу загинула мама-лелека – прикрила собою пташенят
На Київщині під час обстрілу загинула мама-лелека – прикрила собою пташенят
Влада показала наслідки нічної атаки на Київ
Влада показала наслідки нічної атаки на Київ
Нічна атака на Київ: стало відомо, скільки людей постраждали
Нічна атака на Київ: стало відомо, скільки людей постраждали
Масована атака на Київщину: є поранені, пошкодження в п’яти районах
Масована атака на Київщину: є поранені, пошкодження в п’яти районах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
226K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 травня: ситуація на фронті
85K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 травня 2025
83K
Польські виборці змінили прихильність після президентських дебатів
67K
Був командиром спецпризначенців. На Курщині ЗСУ ліквідували чемпіона світу
65K
ЗМІ оприлюднили інформацію про всіх дружин Портнова
22K
Столиця у вогні: кияни у соцмережах згуртувались у найтемнішу ніч

Новини

У Києві повітряна тривога тривала сім годин
Вчора, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
Вчора, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 травня, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua