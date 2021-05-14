Київська влада озвучила умову для збереження старих тарифів на проїзд

Під час карантину пасажиропотік у столичному метро значно скоротився, що негативно вплинуло на фінансовий стан підприємства

Київ просить в уряду компенсувати виплати за пільговий проїзд у громадському транспорті

Київська міська рада звернулася до уряду та парламенту щодо компенсації виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян з державного бюджету України з метою недопущення підняття тарифів на проїзд у громадському транспорті. Відповідне звернення підтримали 88 депутатів.

Так, до 2016 року компенсаційні виплати за пільговий проїзд здійснювались шляхом надання місцевим бюджетам субвенції з державного бюджету. Проте у 2016 році до Бюджетного кодексу України були внесені зміни. З того часу видатки на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян покладено на місцеві бюджети. Таким чином, всупереч вимогам Конституції, держава відмовилась фінансувати з держбюджету гарантований нею пільговий проїзд, який був встановлений рішеннями державних органів.

«Внаслідок таких рішень, територіальні громади вимушені витрачати з місцевих бюджетів мільярди гривень на забезпечення гарантованих державою пільг, часто за рахунок недофінансування інших соціально значущих сфер. Зокрема, охорони здоров'я, освіти, соціального захисту, житлово-комунального господарства. Так, витрати міського бюджету Києва на компенсацію передбаченого державою права пільгового проїзду у 2019 році становили 747,7 млн грн, у 2020 році - 489 млн грн. На 2021 рік заплановані витрати в сумі 803,3 млн грн», – пояснив мер Києва Віталій Кличко.

Мер наголосив, що через пандемію Київ втратив значну частину доходів. Крім того, місто спрямувало чимало коштів на боротьбу з коронавірусом та подолання наслідків карантину.

Водночас, держава позбавила можливості наповнювати бюджети органів місцевого самоврядування за рахунок пайової участі та несправедливо продовжує вилучати з бюджету Києва надходження від ПДФО – 60% замість 40 %, як з інших міст.

«В умовах обмеженого фінансового ресурсу та відсутності фінансової підтримки з державного бюджету все частіше ставиться під питання можливість подальшого фінансування встановлених державою пільг на перевезення з місцевих бюджетів. А неналежна компенсація перевізникам витрат за перевезення пільгових категорій призведе до низки проблем, зокрема, зниження рентабельності пасажирських перевезень, погіршення стану транспортної системи. В зв'язку з цим, з метою належного та стабільного функціонування комунального транспорту, забезпечення реалізації встановленого законодавством права на пільговий проїзд, Київська міська рада звертається до уряду та парламенту з вимогою врегулювати питання компенсації виплат за пільговий проїзд з державного бюджету», – сказав Кличко.

Нагадаємо, працівники «Київського метрополітену» і «Київпастрансу» оприлюднили звернення до Київради та мера Віталія Кличка, в яких виклали детально свої вимоги.

Зокрема, у зверненні метрополітену йдеться про скорочення пасажиропотоку, вимушене переведення частини працівників на чотириденний робочий день та економічно обґрунтовану вартість проїзду одного пасажира близько 20 гривень.

За розрахунками КП «Київпастранс» планова собівартість перевезення одного пасажира наземними видами транспорту на 2021 рік авто та електротранспортом становить 20,50 грн, міською електричкою – 71,72 грн. Економічно обґрунтовані тарифи на 2021 рік такі: 25,18 грн – на проїзд наземними видами транспорту (трамвай, тролейбус, автобус) та 78,90 грн – на проїзд міською електричкою.

Транспортники зазначають, що існуючі тарифи 8 грн вичерпали себе та створюють колосальні борги для підприємств.

В обох заявах наполягають на тому, що підвищення тарифів - єдиний спосіб забезпечити стабільну виплату зарплат працівникам і оновлення рухомого складу, а значить – безпечні перевезення.

13 травня біля будівлі Київської міської ради відбулася акція протесту профспілок транспортників.

Напередодні київська мерія пояснила, коли можуть зрости тарифи на проїзд.

Кличко назвав справжню собівартість проїзду у громадському транспорті столиці.