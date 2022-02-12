Радник Байдена: напад Росії на Україну може початися з повітряної атаки

У США вважають, що напад Росії на Україну почнеться з ракетних і повітряних атак

Радник Байдена сказав, що громадяни США повинні залишити Україну протягом 48 годин

Радник президента з питань національної безпеки США Джейк Салліван зазначив, що напад Росії на Україну, скоріше за все, почнеться з ракетних і повітряних атак, а також додав, що американці мусять залишити Україну протягом наступних 48 годин. Про це повідомляє агентство Reuters.

Виступаючи на пресбрифінгу в Білому домі, Салліван сказав, що всі американці, які все ще знаходяться в Україні, повинні залишити країну в найближчі 24 – 48 годин, тому що російська повітряна атака ускладнить їхній виїзд.

«Якщо російська атака на Україну продовжиться, вона, ймовірно, почнеться з повітряних бомбардувань і ракетних обстрілів, які, очевидно, можуть вбити мирних жителів незалежно від їхньої національності», – сказав Салліван, повідомляє Axios.

«Подальше наземне вторгнення включатиме наступ масових сил», – продовжив він.

«Ніхто не зможе розраховувати на відправлення повітряним, залізничним або автомобільним транспортом, коли почнуться військові дії. Я не стою тут і не кажу, що станеться чи не станеться. Я стою тут лише для того, щоб сказати, що ризик зараз досить високий», – пояснив Салліван

За його словами, російське вторгнення «може розпочатися будь-коли», зокрема під час зимових Олімпійських ігор у Пекіні.

«Ми, як і раніше, спостерігаємо ознаки ескалації з боку Росії, включаючи прибуття нових сил до українського кордону, – сказав Салліван, звертаючись до журналістів. – Вторгнення може розпочатися будь-якої миті, якщо Володимир Путін вирішить віддати наказ про це. Це може початися під час Олімпійських ігор, незважаючи на велику кількість припущень, що це відбудеться тільки після Олімпіади».

Він зазначив, що ризик зараз досить високий, а загроза настільки нагальна, що цього вимагає розсудливість.

«Ми віримо, що він [Путін] цілком може дати остаточний наказ, але сьогодні ми не стоїмо тут перед вами, говорячи, що наказ віддано», – наголосив Салліван.

Він сказав, що існує «дуже чітка ймовірність» того, що Росія здійснить атаку, але не може точно зазначити, коли та як.

«Я не збираюся вдаватися в інформацію розвідки, але якщо ви подивитеся на сили як у Білорусі, так і в Росії по той бік українського кордону з півночі та зі сходу, росіяни мають можливість за день розпочати масштабні військові дії в Україні»», – сказав Салліван.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у п'ятницю, що російське вторгнення в Україну «може початися в будь-який час», в тому числі під час зимової Олімпіади в Пекіні, і Сполучені Штати продовжують «бачити дуже тривожні ознаки російської ескалації».

Агентство Bloomberg із посиланням на деяких офіційних осіб США повідомляє, що російське вторгнення на територію України розпочнеться 15 лютого.

За даними видання, дії Росії можуть включати як провокації на Донбасі, так і вторгнення і подальший напад на Україну.

Як відомо, НАТО може спрямувати бойові групи у Чорноморський регіон. За словами Столтенберга, «зараз вивчаються довгострокові зміни у нашій присутності у східній частині Альянсу».

Напередодні генсек НАТО надіслав Росії письмову пропозицію щодо України. Також генсек Альянсу Єнс Столтенберг пообіцяв Зеленському підтримку НАТО.

До слова, Пентагон в деталях розказав, який план провокації замислила Росія для вторгнення в Україну.