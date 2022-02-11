Bloomberg назвав точну дату вторгнення Росії в Україну

Дії Росії можуть включати як провокації на Донбасі, так і вторгнення і подальший напад на Україну

Російське вторгнення на територію України розпочнеться 15 лютого. Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на деяких офіційних осіб США.

За даними видання, дії Росії можуть включати як провокації на Донбасі, так і вторгнення і подальший напад на Україну.

Вторгнення розпочнеться нібито з операції під «фальшивим прапором» на Донбасі або з атаки на Київ.

Зазначається, що будь-який крок може означати різку ескалацію після того, як Росія кілька місяців нарощувала військові потужності на кордоні з Україною.

Нагадаємо, американське інформагентство Bloomberg увечері в п'ятницю, 4 лютого, помилково оприлюднило оголошення щодо вторгнення Росії до України.

Як відомо, НАТО може спрямувати бойові групи у Чорноморський регіон. За словами Столтенберга, «зараз вивчаються довгострокові зміни у нашій присутності у східній частині Альянсу».

Напередодні генсек НАТО надіслав Росії письмову пропозицію щодо України. Також генсек Альянсу Єнс Столтенберг пообіцяв Зеленському підтримку НАТО.

До слова, Пентагон в деталях розказав, який план провокації замислила Росія для вторгнення в Україну.

Раніше стало відомо, що у США є докази того, що Російська Федерація розробила план, схвалений на високому рівні в Москві, щоби створити привід для вторгнення в Україну.



