НАТО може спрямувати бойові групи у Чорноморський регіон
За словами Столтенберга, «зараз вивчаються довгострокові зміни у нашій присутності у східній частині Альянсу»
Бойові контингенти НАТО можуть з'явитися на узбережжі Чорного моря в Румунії – на додаток до наявних у Польщі та країнах Балтії. Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг у четвер, 10 лютого.
Столтенберг подякував прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону за участь у стримуванні Росії на східному фланзі НАТО: «Велика Британія очолює бойову групу в Естонії, але також збільшує свою присутність і в Польщі».
«Ми зараз також розглядаємо можливість створення подібних бойових груп, наприклад, у Чорноморському регіоні в Румунії», – додав Столтенберг, пояснивши, що це закладено у планах для того, «щоб ми могли швидко посилитися (у разі потреби, – ред.)».
За словами Столтенберга, «зараз вивчаються довгострокові зміни у нашій присутності у східній частині Альянсу». Він нагадав, що Альянс не має агресивних завдань: «НАТО – оборонний союз, і наша мета – зберігати мир, запобігати конфлікту».
Британський прем'єр додав про Росію: «Не можна сприяти неподільності безпеки в Європі, стягнувши 130 000 солдатів до кордонів України».
Нагадаємо, Військово-морські сили України відреагували на рішення Росії щодо блокування частини акваторії Азово-Чорноморського регіону нібито на тлі «навчань». ВМС заявляє, що вони готові до будь-яких провокацій з боку РФ.
Як відомо, Росія «прибережними попередженнями» оголосила великі райони Азовського та Чорного морів небезпечними та закрила їх на період з 13 по 19 лютого нібито в зв'язку із проведенням навчань, які передбачають ракетну та артилерійську стрільбу.
Після чого МЗС України висловив рішучий протест Росії, заявивши, що безпрецедентна за охопленням площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях.
Цього тижня стало відомо, що Росія спрямувала у Чорне море шість великих десантних кораблів. Також нещодавно Росія провела у Балтійському морі корабельні стрільби (відео).
10 лютого Росія та Білорусь оголосили про старт спільних військових навчань.