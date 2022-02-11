Путін може спробувати повалити владу в Києві – Столтенберг

Генсек НАТО попереджає, що Кремль готує нові гібрдні атаки на Україну

Російська Федерація окрім повномасштабного вторгнення до України, може вдатися й до інших видів агресії. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Кремль може спробувати повалити владу в Києві й гібридні атаки.

«Зберігається ризик повномасштабного вторгнення, але також є ризик інших агресивних дій будь-якого типу, включаючи спроби повалити владу в Києві, гібридні й кібернетичні атаки та багато інших видів агресії з боку Росії. У цьому немає визначеності, але відомо, що військове нарощування триває. Ми бачили загрозливу риторику з російської сторони, і ми знаємо, що багато офіцерів російської розвідки вже діють в Україні. Ми маємо приклади використання Росією сили проти України в минулому», – сказав він.

Столтенберг наголосив, що світ має бути пильними та готовими реагувати, якщо РФ знову використає силу проти України.

За його словами наразі біля кордонів України немає ознак зменшення напруження.

«Ризики є реальними. Ми бачимо, що військове нарощування (Росії – ред.) в Україні та навколо неї триває. Ризик нового збройного конфлікту в Європі зберігається. Кількість російських військ зростає, а час на попередження (про атаку – ред.) зменшується. Водночас у нас немає жодної визначеності (щодо намірів Росії). Ми продовжуємо спроби контакту з Росією, щоб переконати їх провести деескалацію та залучитися, в дусі доброї волі, до політичного діалогу з НАТО та із союзниками по НАТО», – зазначив він.

Столтенберг нагадав про надіслане Росії запрошення на наступну зустріч Ради НАТО – РФ, щоб обговорити питання безпеки в Європі.

«Але НАТО не піде на компроміси з ключових принципів: права кожної держави обирати власний шлях і нашу здатність захистити та оборонити всіх союзників. Не буде ніколи членів НАТО «першого» та «другого» класу, існують лише союзники по НАТО, як єдине ціле», – додав він.

Як відомо, НАТО може спрямувати бойові групи у Чорноморський регіон. За словами Столтенберга, «зараз вивчаються довгострокові зміни у нашій присутності у східній частині Альянсу».

Напередодні генсек НАТО надіслав Росії письмову пропозицію щодо України. Також генсек Альянсу Єнс Столтенберг пообіцяв Зеленському підтримку НАТО.

Сьогодні, 11 лютого, Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може почати нове вторгнення в Україну в будь-який момент, в тому числі під час Зимових Олімпійських ігор.

Відомо, що ввечері 11 лютого президент США Джо Байден проводить термінові переговори з лідерами ЄС та Канади щодо ситуації навколо України та загрози російського вторгнення.

Тим часом президент Володимир Зеленський пригрозив Кличку та очільникам інших міст через підготовку тероборони.