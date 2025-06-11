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У Києві автомобіль впав у підземний перехід біля станції метро «Либідська» (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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У Києві автомобіль впав у підземний перехід біля станції метро «Либідська» (фото)
На місці події перебувають правоохоронці та медики
фото з соцмереж

За словами очевидці, в легковому автомобілі був водій та пасажир

У Голосіївському районі Києва поблизу станції метро «Либідська» автомобіль залетів у підземний перехід. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві пабліки.

Очевидці повідомляють, що перехожі допомогли витягнути з автівки водія та пасажира. Вони живі, медики та правоохоронці перебувають на місці події. Наразі офіційно невідомо, чому легкове авто опинилося у підземному переході.

У Києві автомобіль впав у підземний перехід біля станції метро «Либідська» (фото) фото 1
У Києві автомобіль впав у підземний перехід біля станції метро «Либідська» (фото) фото 2
У Києві автомобіль впав у підземний перехід біля станції метро «Либідська» (фото) фото 3
фото з соцмереж

Нагадаємо, 11 червня у Києві на Голосіївському проспекті сталася масштабна ДТП, зіткнулися чотири автівки, перекинувся пасажирський мікроавтобус. Правоохоронці повідомили про трьох постраждалих.

Як відомо, 9 червня на Шулявському мосту сталася дорожньо-транспортна пригода за участю тролейбуса та електросамоката. Тролейбус зачепив електросамокат, його водій доволі сильно впав. На місці події працюють співробітники правоохоронних органів, які встановлюють обставини інциденту. Інформація про стан потерпілого та деталі ДТП уточнюються.

До слова, у Броварському районі Київщини сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі легкового автомобіля Chevrolet Aveo. Автівка з’їхала на узбіччя дороги та зіткнулася з деревом. Аварія сталася між населеними пунктами Веселинівка та Мирне. Легковий автомобіль Chevrolet Aveo з’їхав на узбіччя дороги та зіткнувся з деревом. Унаслідок зіткнення водій та два пасажири загинули на місці події.

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Теги: автомобіль ДТП Київ

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