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Рух вулицею Драгоманова частково обмежено до 10 жовтня: деталі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Рух вулицею Драгоманова частково обмежено до 10 жовтня: деталі
Дорожники ремонтуватимуть дорожнє покриття на ділянці від вул. Анни Ахматової до будинку № 2 на вул. Драгоманова
фото з відкритих джерел

«Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності

Із 13 червня до 10 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Драгоманова. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор». 

Зазначається, що дорожники КП ШЕУ Дарницького району ремонтуватимуть у цей період дорожнє покриття на ділянці від вул. Анни Ахматової до будинку № 2 на вул. Драгоманова.

Комплекс робіт передбачає:

  • ремонт асфальтобетонного покриття;
  • ремонт тротуарів;
  • заміну бортового каменю;
  • на пішохідних переходах – пониження бордюрів і влаштування тактильної навігації.

Роботи проводитимуть поетапно – без одночасного перекриття всіх смуг руху на вказаній ділянці.

Із 13 червня до 10 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Драгоманова
Із 13 червня до 10 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Драгоманова
інфографіка: «Київавтодор»

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, до серпня рух вулицею Чистяківською у Києві частково обмежено. Дорожники КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району» проводитимуть поточний ремонт вулиці на ділянці від провулка Антоніни Смереки до провулка Чистяківського.

Раніше повідомлялося, що орієнтовно до кінця 2025 року на мосту через річку Десенка частково обмежено рух транспорту. Обмеження стосується другої, третьої та четвертої смуг у напрямку станції метро «Почайна». Для проїзду організовано дві відокремлені смуги протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина. Рух громадського транспорту з лівого на правий берег здійснюється без змін – крайньою правою смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.

Також  «Київавтодор» оголосив тендери на розробку проєктної документації для капітального ремонту двох шляхопроводів та двох мостів у столиці. Йдеться про шляхопроводи на Либідській площі та на перетині вулиць Добринінської з Богатирською, а також два мости через Русанівський канал – що зʼєднує вул. Бориса Мартоса з вул. Ентузіастів та біля готелю «Славутич». 

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Теги: Київ дороги ремонт Київавтодор обмеження

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