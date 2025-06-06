У Києві працює ППО по ворожих цілях (оновлено)

Залишайтеся в укриттях!

У ніч на 6 червня Росія атакує Україну ракетами та «шахедами». У Києві працює ППО по ворожих цілях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.

О 00:46 начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко попередив, що російські ударні дрони наближаються до Києва з кількох напрямків.

«Також можлива загроза застосування ворогом ракетного озброєння. У повітряному просторі області та рухом в сторону столиці фіксується низка цілей. Працюватиме ППО, може бути гучно. Наші воїни зроблять все можливе, щоб знищити загрозу. Шановні кияни, прямуйте до укриттів та перебувайте там до завершення тривоги!», – написав Ткаченко.

Через декілька хвилин стало відомо, що у столиці почали працювати сили ППО по ворожих цілях.

«Ворожі дрони один за одним на підступах до столиці з кількох напрямків та повітряному просторі міста. Гучно в різних частинах Києва. Працює ППО. Перебувайте в укриттях!», – повідомив Ткаченко.

Раніше ми писали, що у ніч на 3 червня окуповані території Запоріжжя й Херсонщини частково залишилися без світла. Росіяни скаржаться на атаку дронів та удар по електропідстанціях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

Зазначається, що на всій тимчасово окупованій території Запорізької області блекаут, у Херсонщині також проблеми зі світлом. Пишуть про удар дронами по електропідстанції у Мелітополі та Генічеському.

Нагадаємо, у ніч на 2 червня Росію масовано атакують безпілотники. Повідомляється, що тривогу оголошено у Московській, Воронезькій, Тульській, Білгородській та інших областях. Про це інформує «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

Вибухи чули Липецькій, Ростовській, Курській, Рязанській, Воронезькій областях. Дрони інтенсивно атакують Липецьк – там є три «жирні» цілі, пишуть у мережі.

Ймовірно, удари спрямовані на авіабазу «Липецк-2», металургійний комбінат «НЛМК» та склади БК.