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Негода у Києві та області: Укргідрометцентр попередив про небезпеку

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Негода у Києві та області: Укргідрометцентр попередив про небезпеку
За даними синоптиків, негода протримається до кінця поточної доби
фото: glavcom.ua

У Києві та області оголошено I рівень небезпечності

До кінця доби 13 червня в Києві та області очікується гроза (I рівень небезпечності, жовтий). Про це повідомляє Український гідрометцентр, інформує «Главком».

Фахівці нагадують, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них, не чіпати металеві вхідні двері, уникати перебування поблизу дерев, не паркувати автотранспорт поруч із деревами.

У Києві та області оголошено I рівень небезпечності, жовтий
У Києві та області оголошено I рівень небезпечності, жовтий
інфографіка Український гідрометеорологічний центр

При підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК «Київавтодор»: (044) 284-74-19.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд»: (044) 272-40-18.

Також коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників: 101 або (044) 430-37-13 (телефон КАРС).

При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.

При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номерами: 050-387-35-42 (телефон ЦОДР).

Нагадаємо, у неділю, 8 червня, у Києві різко погіршилася погода. Столицю накрила гроза з градом. Також повідомляється, що у багатьох районах зливова мережа на може впоратися з кількістю опадів, тож вулиці буквально перетворюються на річки. Також 8 червня Тернопільщиною пронеслася потужна злива зі шквальним вітром та градом. Град поламав людям городину.

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Теги: Київ погода гроза негода

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