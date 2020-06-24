Київ не дасть звести готельний комплекс на Володимирському узвозі - Кличко



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Забудовник хоче звести готельний комплекс на Володимирському узвозі біля пішохідного мосту

Київ оскаржувати рішення апеляційного суду у Верховному Суді України

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що місто не дозволить звести готельний комплекс на Володимирському узвозі і буде оскаржувати рішення Шостого апеляційного адміністративного суду в Верховному Суді України. Про це мер він сказав під час онлайн-пресконференції, коментуючи рішення апеляційного адмінсуду, який зобов’язав Департамент містобудування і архітектури надати ТОВ «Етрекс» містобудівні умови та обмеження для проектування готельного комплексу.

«Справді, є таке рішення Шостого апеляційного адміністративного суду. Але міська влада з цим рішенням категорично не згодна. І зараз ми готуємо всі необхідні документи, аби оскаржити його у Верховному Суді України. Хочу наголосити, що Департамент містобудування та архітектури КМДА неодноразово відмовляв у наданні компанії «Етрекс» містобудівних умов та обмежень для проектування готельного комплексу. Нагадаю, ця територія відноситься до буферної зони Софії Київської та перебуває під охороною ЮНЕСКО», - наголосив Кличко.

Він нагадав, що і Окружний адміністративний суд Києва відмовив ТОВ «Етрекс» у задоволенні позову щодо надання містобудівних умов. Проте апеляційний суд вирішив інакше.

«На жаль, суди часто без необхідних галузевих знань, зокрема, у сфері містобудування ухвалюють рішення, що потім впливають на зовнішній вигляд столиці. А забудовники користуються недосконалим законодавством для отримання за допомогою судів різних дозвільних документів, - зазначив мер. - Хочу підкреслити: місто не дозволить звести готельний комплекс на Володимирському узвозі. І буде оскаржувати рішення Шостого апеляційного адміністративного суду в Верховному Суді».

Як повідомлялося, в оренді ТОВ «Етрекс» до 2028-2029 років перебувають ділянки площею 0,22 га, 0,45 га по вул. Володимирський узвіз, 4 та 6, а також 0,09 га у Центральному парку культури та відпочинку. Ці ділянки фірма отримала в оренду у 2003-2004 роках під будівництво адміністративного будинку, готелю та розважального комплексу.





У 2013 році «Етрекс» отримав містобудівні умови та обмеження на будівництво розважального комплексу на ділянці 0,09 га у парку. У серпні 2018 року фірма отримала експертний звіт щодо цього проекту, що передбачає зведення двоповерхової будівлі площею 530 кв. м.

Стосовно двох інших ділянок «Етрекса», то щодо ділянки 0,22 га по вул. Володимирський узвіз, 4 Окружний адмінсуд Києва у 2015 році зобов’язав Департамент містобудування КМДА розглянути заяву орендаря про видачу містобудівних умов і обмежень забудови ділянки розважальним комплексом.

Що стосується ділянки 0,45 га по вул. Володимирський узвіз, 6, то фірма отримала всі необхідні документи для будівництва, однак не змогла отримати дозвіл ДАБІ. На цій ділянці розташовані будівлі-склади загальною площею 393 кв. м, власником яких з 2002 року є фірма «Етрекс».