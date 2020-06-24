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    Вибух, коронавірус, карантин: Кличко інформує про найважливіші події в Києві

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    Мер Києва Віталій Кличко дає онлайн-брифінги - Вибух, коронавірус, карантин: Кличко інформує про найважливіші події в Києві
    Мер Києва Віталій Кличко дає онлайн-брифінги

    Київ пом'якшив карантинні обмеження

    Мер Києва Віталій Кличко проводить традиційну онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації в Києві в умовах запроваджених протиепідемічних заходів та обмежень, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції (Covid-19).

    Так, столичний голова інформує:

    • на скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці;
    • скільки хворих на коронавірус і пневмонію перебувають в лікарнях столиці;
    • яким закладам дозволили працювати в столиці;
    • яку матеріальну допомогу отримають постраждалі мешканці будинку на Позняках, де стався вибух;
    • скільки киян складатиме ЗНО;
    • скільки дворів відремонтують до кінця року;
    • про позицію міста щодо проєктування готельного комплексу на Володимирському узвозі.

    Як повідомлялося, станом на ранок 24 червня, у Києві підтверджено 4528 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 99 осіб.

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