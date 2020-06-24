Вибух, коронавірус, карантин: Кличко інформує про найважливіші події в Києві

Вибух, коронавірус, карантин: Кличко інформує про найважливіші події в Києвітрансляція
Мер Києва Віталій Кличко дає онлайн-брифінги
Київ пом'якшив карантинні обмеження
Мер Києва Віталій Кличко проводить традиційну онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації в Києві в умовах запроваджених протиепідемічних заходів та обмежень, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції (Covid-19).
Так, столичний голова інформує:
- на скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці;
- скільки хворих на коронавірус і пневмонію перебувають в лікарнях столиці;
- яким закладам дозволили працювати в столиці;
- яку матеріальну допомогу отримають постраждалі мешканці будинку на Позняках, де стався вибух;
- скільки киян складатиме ЗНО;
- скільки дворів відремонтують до кінця року;
- про позицію міста щодо проєктування готельного комплексу на Володимирському узвозі.
Як повідомлялося, станом на ранок 24 червня, у Києві підтверджено 4528 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 99 осіб.