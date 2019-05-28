Під скандальним пішохідним мостом можуть з'явитися готель і розважальний центр



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На фото проекту «мосту Кличка» можна побачити приміщення, які планують збудувати на землі під мостом

Земля під мостом перебуває в оренді під забудову

П’ять земельних ділянок загальною площею 1,51 га по вул. Володимирський узвіз, 4, 6 та у Центральному парку культури та відпочинку перебувають в оренді підприємств, пов’язаних з бізнесменом-забудовником Дмітрієм Буряком. Про це свідчать дані Кадастрової карти України та Єдиного держреєстру речових прав на нерухоме майно.

Так, у ПАТ «Будівельні технології» в оренді перебуває 0,75 га, у ТОВ «Етрекс» – 0,76 га.

Зокрема, дві ділянки 0,14 га та 0,61 га по вул. Володимирський узвіз, 4 до 2025-2026 рр. перебувають в оренді ПАТ «Будівельні технології».

На ділянці 0,61 га встановлено опори «мосту Кличка» - пішохідно-велосипедного мосту. Взагалі, будівництво цього мостового переходу стало можливим завдяки договору, який у березні 2018 року замовник будівництва мосту КП «Інженерний центр» КМДА підписав із підприємством «Будівельні технології».

Згідно з цим договором, який є у розпорядженні «Наших грошей», підприємство не заперечує і дає згоду на проведення робіт на орендованій ним ділянці. А КП у свою чергу зобов’язалося «у разі необхідності надавати необхідне сприяння землекористувачу» в розвитку проекту на орендованій ділянці.

Крім того, тут згадується договір ще з одним комунальним підприємством – «Київське інвестиційне агентство», яке є замовником будівництва канатної дороги, станція якої розміститься на цій же орендованій ділянці.

Оренда цих 0,61 га під будівництво громадських будівель була поновлена «Будівельними технологіями» через суд у 2017 році. На деяких фотографіях проекту «мосту Кличка» можна побачити приміщення, які планують збудувати на цій землі.

Крім того, в оренді ТОВ «Етрекс» до 2028-2029 років перебувають ділянки площею 0,22 га, 0,45 га по вул. Володимирський узвіз, 4 та 6, а також 0,09 га у Центральному парку культури та відпочинку. Ці ділянки фірма отримала в оренду у 2003-2004 роках під будівництво адміністративного будинку, готелю та розважального комплексу.

У 2013 році «Етрекс» отримав містобудівні умови та обмеження на будівництво розважального комплексу на ділянці 0,09 га у парку. У серпні 2018 року фірма отримала експертний звіт щодо цього проекту, що передбачає зведення двоповерхової будівлі площею 530 кв. м.

Стосовно двох інших ділянок «Етрекса», то щодо ділянки 0,22 га по вул. Володимирський узвіз, 4 Окружний адмінсуд Києва у 2015 році зобов’язав Департамент містобудування КМДА розглянути заяву орендаря про видачу містобудівних умов і обмежень забудови ділянки розважальним комплексом.

Що стосується ділянки 0,45 га по вул. Володимирський узвіз, 6, то фірма отримала всі необхідні документи для будівництва, однак не змогла отримати дозвіл ДАБІ. На цій ділянці розташовані будівлі-склади загальною площею 393 кв. м, власником яких з 2002 року є фірма «Етрекс».

Варто зазначити, що девелоперська компанія DeVision Дмітрія Буряка давно мала проект забудови на своїх орендованих ділянках. Ось так забудовник бачив свої готель і адміністративно-розважальні центри. Однак, у зв’язку із будівництвом мосту і канатної дороги реалізація такого проекту неможлива.





Нагадаємо, пішохідно-велосипедний мостовий перехід між парками «Хрещатий» та «Володимирська гірка» мер Києва Віталій Кличко відкрив 26 травня попри те, що він не введений в експлуатацію. Кошторисна вартість будівництва цього мосту наразі сягнула 419,96 млн грн.

Крім того, будівництво супроводжується скандалом довкола проекту мостового переходу. Швейцарські архітектори, які були серед переможців конкурсу на проект вказаного мосту у 2013 році, заявили, що при будівництві переходу використовуються концепції їхнього проекту. Крім того, виявилося, що премію від КМДА вони досі так і не отримали. Зауважимо, що проект мосту КМДА через тендер замовила київській компанії «Проектні системи Лтд» Андрія Миргородського.

Нагадаємо, у День Києва, 26 травня, на новому пішохідно-велосипедний мосту між аркою Дружби народів і парк «Володимирська гірка», який відкрили напередодні ввечері в подарунок киянам, тріснуло скло на одному з оглядових майданчиків. Всіх людей екстрено евакуювали з мосту.

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