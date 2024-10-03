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В аеропорту Варшави вибухнула валіза: що було всередині

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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В аеропорту Варшави вибухнула валіза: що було всередині
Аеропорт Варшави від вибуху не постраждав
фото:RMF

В аеропорту у Польщі вибухнула валіза із сухою кригою

Вибух пролунав у Міжнародному аеропорту Варшави імені Фрідеріка Шопена у Польщі, пише місцеве видання RMF 24. Інцидент стався у камері сортування багажу 2 жовтня. Уточнюється, що вибухнула валіза пасажира, в якій були зразки біологічного матеріалу для дослідження та сухий лід.

За даними ЗМІ, саме сухий лід спричинив вибух. Внаслідок події ніхто не постраждав, біоматеріал також не пошкоджений. Евакуація повітряної гавані не знадобилася.

Напередодні, 2 жовтня, в аеропорту Міядзакі в Японії було припинено всі рейси. Причиною стало те, що на одній із руліжних доріжок стався вибух.

З'ясувалося, що причиною вибуху стала американська бомба часів Другої світової війни. Вона була «похована» у повітряній гавані. Її вибух спричинив утворення великої вирви, також було ухвалено рішення скасувати близько 80 рейсів. За фактом того, що сталося, відбулося розслідування. Представники міністерства оборони зазначили, що в цьому районі вже знаходили кілька нерозірваних бомб, скинутих американськими військовими під час Другої світової війни.

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Теги: Варшава вибух аеропорт евакуація розслідування Польща

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