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Польща продовжить термін дії буферної зони на кордоні з Білоруссю

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Польща продовжить термін дії буферної зони на кордоні з Білоруссю
Польща продовжила на 90 днів дію буферної зони на кордоні з Білоруссю
фото: Прикордонна охорона Польщі

Буферна зона між Польщею та Білоруссю охоплює ділянку кордону завдовжки 60,67 км у межах територій прикордонних постів у Наревці, Біловежі, Дубичі-Церківні та Черемсі

Влада Польщі завершує роботу над документом, згідно з яким буде продовжено дію буферної зони на кордоні з Білоруссю. Про це заявив польський міністр внутрішніх справ та адміністрації, міністр-координатор спецслужб країни Томаш Семоняк, пише Onet.pl.

«У міністерстві внутрішніх справ та адміністрації ми закінчуємо роботу над розпорядженням, яке набуде чинності з 11 вересня на чергові 90 днів», – сказав він.

Керівник міністерства уточнив, що довжина буферної зони, а також правила поведінки не зазнають змін.

«Ми не хочемо змінювати щеплення і глибину», – заявив глава польського відомства, додавши, що, на думку працівників міністерства, її поява «принесла конкретні добрі результати».

Нагадаємо, буферну зону на польсько-білоруському кордоні було запроваджено Варшавою з 13 червня 2024 року. Зокрема, це передбачає тимчасову заборону перебування на кордоні з Білоруссю. У серпні цього року відбулась операція «Безпечне Підляшшя» на кордоні з Білоруссю, у якій взяли участь 17 тис. військових. Для навчання солдатів на кордоні відправили поліцейських, зокрема й тих, які брали участь у місії в Косово. 

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Теги: Білорусь Польща міністр кордон небезпека безпека правила

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