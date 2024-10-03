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Зеленою гілкою метро почав курсувати третій потяг, переданий Варшавою

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Зеленою гілкою метро почав курсувати третій потяг, переданий Варшавою
Загалом 2023-го в якості благодійної допомоги столиця Польщі передала Києву 60 вагонів метро
фото: Віталій Кличко/Telegram

Загалом фахівці підприємства адаптували 16 з 60 варшавських вагонів

На маршрут зеленої гілки столичного метро вийшов вже третій потяг з вагонів, які Київ отримав від Варшави. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, який вже проїхався в ньому.

За його словами, вагони гарні та комфортабельні. Мер міста нагадав, перший такий поїзд виїхав на маршрут київського метро в листопаді 2023 року, другий – у квітні цього року. За його словами, поїзди курсують справно, у встановлених графіках та регулярно проходять всі планові огляди.

Зеленою гілкою метро почав курсувати третій потяг, переданий Варшавою фото 1

Фахівці метрополітену здійснюють необхідні експертизи вагонів, частину із них використовують як технічних донорів для капремонтів вагонів київської підземки, а інші – адаптують і додають до рухомого складу столичного метро.

Як зазначив Кличко, наразі у метрополітені вже формують четвертий потяг. Загалом фахівці підприємства адаптували 16 з 60 варшавських вагонів. І продовжують роботи, адже велика кількість вагонів у хорошому технічному стані. Загалом 2023-го в якості благодійної допомоги столиця Польщі передала Києву 60 вагонів метро. 

Нагадаємо, 12 вересня, синя лінія метро у Києві відновила роботу у звичайному режимі. Інтервали руху поїздів на Оболонсько-Теремківській лінії становитимуть у години «пік» 3–4 хв, у міжпікові години – 5–6 хв. На вихідних час очікування поїзда 6–8 хвилин.

Теги: Віталій Кличко метро потяг столиця Польща

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