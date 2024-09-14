На Рівненщині горів пасажирський потяг
Жертв та постраждалих немає
На Рівненщині горів пасажирський потяг. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Рівненській області.
Пожежа трапилася у потязі сполученням «Коростень-Олевськ-Сарни» поблизу села Рокитне Сарненського району.
До приїзду вогнеборців працівники залізниці відчепили вагон та відігнали основний рухомий склад на безпечну відстань.
У результаті пожежі вогнем пошкоджено моторну частину потяга.
Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.
Нагадаємо, на Львівщині дерево впало на вагон поїзда, чотирьох пасажирів забрала швидка.
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