Жертв та постраждалих немає

На Рівненщині горів пасажирський потяг. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Рівненській області.

Пожежа трапилася у потязі сполученням «Коростень-Олевськ-Сарни» поблизу села Рокитне Сарненського району.

До приїзду вогнеборців працівники залізниці відчепили вагон та відігнали основний рухомий склад на безпечну відстань.

У результаті пожежі вогнем пошкоджено моторну частину потяга.

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Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, на Львівщині дерево впало на вагон поїзда, чотирьох пасажирів забрала швидка.