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На Рівненщині горів пасажирський потяг

Надія Карбунар
glavcom.ua
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На Рівненщині горів пасажирський потяг
У результаті пожежі вогнем пошкоджено моторну частину потяга
фото: ДСНС

Жертв та постраждалих немає

На Рівненщині горів пасажирський потяг. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Рівненській області.

Пожежа трапилася у потязі сполученням «Коростень-Олевськ-Сарни» поблизу села Рокитне Сарненського району.

До приїзду вогнеборців працівники залізниці відчепили вагон та відігнали основний рухомий склад на безпечну відстань.

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У результаті пожежі вогнем пошкоджено моторну частину потяга.

6 фото
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Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, на Львівщині дерево впало на вагон поїзда, чотирьох пасажирів забрала швидка. 

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Теги: потяг Україна Сарни

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