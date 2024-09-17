Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Польщі збільшилась кількість жертв внаслідок повені

Юлія Хоменко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Польщі збільшилась кількість жертв внаслідок повені
Правоохоронці виявили в автомобілі тіло чоловіка. Як встановили слідчі, загиблий не є мешканцем повіту.
фото з відкритих джерел

У Нижньосілезькому воєводстві знайшли тіла ще двох загиблих внаслідок повені

У вівторок, 17 вересня, у Польщі виявили тіла ще двох загиблих внаслідок повені, яка вирує на півдні країни. Це вже шоста та сьома жертви паводка. Про це повідомляє РАР.

Заступниця інспектора поліції Віолетта Мартушевська повідомила про трагічні знахідки, пов'язані з руйнівними повенями на півдні Польщі. У місті Льондек-Здруй в автомобілі було виявлено тіло чоловіка, який, як з'ясувалося, не був місцевим мешканцем. Ще одне тіло знайшли на руслі річки в місті Стронє Сльонські, особу загиблого ще встановлюють.

Нагадаємо, Польща вводить режим надзвичайного стану через повені.

До слова,  через повені у Польщі та Чехії залізничні оператори обох країн тимчасово скасували низку рейсів.

Читайте також:

Теги: Польща повінь

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найкраще заробляють поляки у Сопоті
У якому місті Польщі найкращі заробітки: інфографіка
20 серпня, 09:36
Жодне підприємство в Польщі сьогодні не має потужностей для виробництва артилерійських боєприпасів калібру 155 мм
Країна-союзниця Путіна блокувала постачання снарядів Польщі
21 серпня, 15:08
Вінницькі сумоїсти здобули срібло на чемпіонаті світу з сумо
Вінницькі сумоїсти здобули срібло на чемпіонаті світу з сумо
11 вересня, 18:32
Пьотр Лукасевич з 2012 по 2014 рік обіймав посаду посла країни в Афганістані
Польща призначила нового посла в Україні
2 вересня, 15:30
Польща заговорила про комфорт військовослужюовців
Польща офіційно дозволила бороди і татуювання військовим
3 вересня, 16:14
Один військовий опинився на даху будинку, інший зачепився за лінії електропередач, один отримав травму коліна
Десантники НАТО випадково приземлилися на будинки в польському селі під час навчань
9 вересня, 23:22
Україна та Польща обговорювали набір українців до українського легіону
Український легіон в Польщі: Сибіга та Сікорський розповіли деталі
13 вересня, 20:18
У Європі тривають масштабні повені
Повені в Європі: «Укрзалізниця» попередила про зміни в рейсах до України
Вчора, 10:33
Наслідки повені в польському місті Клодзко
Учені з'ясували причину смертоносних повенів у Європі
Вчора, 12:07

Соціум

У Польщі збільшилась кількість жертв внаслідок повені
У Польщі збільшилась кількість жертв внаслідок повені
Китай підняв винищувачі через політ літака США над Тайванською протокою
Китай підняв винищувачі через політ літака США над Тайванською протокою
РНБО спростувала фейк про поранення першого секретаря посольства України у Лівані
РНБО спростувала фейк про поранення першого секретаря посольства України у Лівані
«Віддав свій інсулін росіянину». Пресофіцер розповів, хто лишилися на підконтрольних ЗСУ районах Курщини
«Віддав свій інсулін росіянину». Пресофіцер розповів, хто лишилися на підконтрольних ЗСУ районах Курщини
«Різав усіх, кого бачив». У Португалії семикласник поранив ножем шістьох дітей
«Різав усіх, кого бачив». У Португалії семикласник поранив ножем шістьох дітей
Теплий одяг, ковдри, «буржуйки». Військова комендатура на Курщині готує «опалювальний сезон» для місцевих
Теплий одяг, ковдри, «буржуйки». Військова комендатура на Курщині готує «опалювальний сезон» для місцевих

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
59K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 вересня: ситуація на фронті
23K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
22K
Комбат Роберт Бровді (Мадяр): За пів року пілоти дронів будуть не потрібні
15K
Сербський дзюдоїст отримав дискваліфікацію за те, що перехрестився під час Олімпіади
13K
Скільки українців готові переїхати до США або ЄС: дані опитування вразили
11K
Росіяни готують наступ на Харківщині: Третя штурмова оцінила ситуацію

Новини

Дощі та пориви вітру: прогноз погоди на 17 вересня
Вчора, 05:00
«Я українка, але русская». Як військова комендатура на Курщині збирає списки охочих на евакуацію (відео)
16 вересня, 16:25
Друга за ніч повітряна тривога тривала більше трьох годин
16 вересня, 05:13
Санкції проти в Росії в IT-галузі, скасування показу російського фільму в Торонто: головне за ніч
13 вересня, 07:19
Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
12 вересня, 07:08
Грози та дощі накриють Україну: прогноз погоди на 12 вересня
12 вересня, 06:38

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua