У Польщі збільшилась кількість жертв внаслідок повені

Правоохоронці виявили в автомобілі тіло чоловіка. Як встановили слідчі, загиблий не є мешканцем повіту.

У Нижньосілезькому воєводстві знайшли тіла ще двох загиблих внаслідок повені

У вівторок, 17 вересня, у Польщі виявили тіла ще двох загиблих внаслідок повені, яка вирує на півдні країни. Це вже шоста та сьома жертви паводка. Про це повідомляє РАР.

Заступниця інспектора поліції Віолетта Мартушевська повідомила про трагічні знахідки, пов'язані з руйнівними повенями на півдні Польщі. У місті Льондек-Здруй в автомобілі було виявлено тіло чоловіка, який, як з'ясувалося, не був місцевим мешканцем. Ще одне тіло знайшли на руслі річки в місті Стронє Сльонські, особу загиблого ще встановлюють.

Нагадаємо, Польща вводить режим надзвичайного стану через повені.

До слова, через повені у Польщі та Чехії залізничні оператори обох країн тимчасово скасували низку рейсів.