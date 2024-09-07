Польща змінила правила перевезення дітей в автомобілях: що слід знати

Автокрісла для перевезення дітей у Польщі мають відповідати стандартам Європейського Союзу чи ЄЕК ООН (EKG ONZ)

З вересня 2024 року у Польщі змінилися вимоги до автокрісел для перевезення дітей. Згідно з положеннями Закону про дорожній рух, дітей зростом менше 150 см необхідно перевозити в автокріслі. Однак це не може бути будь-яке автокрісло. Автокрісла для дітей мають відповідати стандартам Європейського Союзу чи ЄЕК ООН (EKG ONZ), пише inРoland.

З 1 вересня 2024 року змінилися вимоги до затвердження дитячих крісел. Дозволи, видані на основі стандарту ECE R44/04, втратили чинність.

Крісла, затверджені за цим стандартом, поділяються на чотири групи відповідно до ваги дитини. Однак виявилося, що вибір крісла, орієнтуючись лише на вагу дитини, не є оптимальним рішенням, оскільки вага дитини не завжди відповідає її зросту. Трапляється, що діти переростають крісла, не досягнувши граничної ваги.

Тому було запроваджено ще один стандарт R129/i-Size, в якому основним критерієм вибору дитячих крісел став зріст дитини. Новий стандарт також передбачає набагато суворіші правила тестування дитячих крісел. Сидіння, виготовлені за новим стандартом, набагато краще захищатимуть голову та шию дитини.

Варто памʼятати, що польське законодавство забороняє продавати нові автокрісла, які не відповідають новим стандартам.

Автокрісло повинно мати на видному місці табличку зі знаком схвалення. Поточний стандарт R129/i-Size. Водночас немає норм, які забороняють використовувати сидіння, які відповідають стандартам ECE R44/04 і ECE R44/03.

Якщо на сидінні немає жодної видимої етикетки з маркуванням або етикетка містить інформацію про інші стандарти (наприклад, китайські), його не можна використовувати, оскільки Правила дорожнього руху вимагають, щоб сидіння відповідали нормам Європейського Союзу або правилам ЄЕК ООН.

До слова, у Польщі почали діяти нові правила конфіскації авто, але уряд анонсував, що відбудеться низка новацій для водіїв. Водіям в Польщі слід врахувати, що польський суд з березня 2024 року також фактично отримав право конфіскувати авто навіть у випадку, коли у крові водія було виявлено лише понад 0,5 проміле алкоголю.