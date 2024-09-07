Головна Техно Авто
search button user button menu button

Польща змінила правила перевезення дітей в автомобілях: що слід знати

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Польща змінила правила перевезення дітей в автомобілях: що слід знати
Польща приділяє пильну увагу перевезенню дітей у автівках
фото із відкритих джерел

Автокрісла для перевезення дітей у Польщі мають відповідати стандартам Європейського Союзу чи ЄЕК ООН (EKG ONZ)

З вересня 2024 року у Польщі змінилися вимоги до автокрісел для перевезення дітей. Згідно з положеннями Закону про дорожній рух, дітей зростом менше 150 см необхідно перевозити в автокріслі. Однак це не може бути будь-яке автокрісло. Автокрісла для дітей мають відповідати стандартам Європейського Союзу чи ЄЕК ООН (EKG ONZ), пише inРoland.

З 1 вересня 2024 року змінилися вимоги до затвердження дитячих крісел. Дозволи, видані на основі стандарту ECE R44/04, втратили чинність.

Крісла, затверджені за цим стандартом, поділяються на чотири групи відповідно до ваги дитини. Однак виявилося, що вибір крісла, орієнтуючись лише на вагу дитини, не є оптимальним рішенням, оскільки вага дитини не завжди відповідає її зросту. Трапляється, що діти переростають крісла, не досягнувши граничної ваги.

Тому було запроваджено ще один стандарт R129/i-Size, в якому основним критерієм вибору дитячих крісел став зріст дитини. Новий стандарт також передбачає набагато суворіші правила тестування дитячих крісел. Сидіння, виготовлені за новим стандартом, набагато краще захищатимуть голову та шию дитини.

Варто памʼятати, що польське законодавство забороняє продавати нові автокрісла, які не відповідають новим стандартам.

Автокрісло повинно мати на видному місці табличку зі знаком схвалення. Поточний стандарт R129/i-Size. Водночас немає норм, які забороняють використовувати сидіння, які відповідають стандартам ECE R44/04 і ECE R44/03.

Якщо на сидінні немає жодної видимої етикетки з маркуванням або етикетка містить інформацію про інші стандарти (наприклад, китайські), його не можна використовувати, оскільки Правила дорожнього руху вимагають, щоб сидіння відповідали нормам Європейського Союзу або правилам ЄЕК ООН.

До слова, у Польщі почали діяти нові правила конфіскації авто, але уряд анонсував, що відбудеться низка новацій для водіїв. Водіям в Польщі слід врахувати, що польський суд з березня 2024 року також фактично отримав право конфіскувати авто навіть у випадку, коли у крові водія було виявлено лише понад 0,5 проміле алкоголю.

Читайте також:

Теги: Польща дорожній рух автомобіль перевезення правила дитина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дочка третього президента України Віктора Ющенка Віталіна поділилася татовою мудрістю щодо доріг, Росії та мистецтвом керування автомобілем
«Можна порівняти з пілотами  F-16»: дочка Ющенка розкрила секрети батькового водіння
11 серпня, 22:20
Зеленський зустрічався з Нарендрою Моді на полях саміту «Групи семи»
Візит прем'єр-міністра Індії до України: The Economic Times назвала дати
14 серпня, 12:42
Зниження вантажних тарифів УЗ на 20-25% дозволить експортерам переорієнтуватися на «Укрзалізницю»
Глава «Укрметалургпрому» пояснив, за рахунок чого «Укрзалізниця» може знизити вантажні тарифи
26 серпня, 12:55
Під час стрільб на полігоні Ожиш рикошетом пошкоджено будівлю, розташовану неподалік
У Польщі під час військових навчань снаряд пошкодив житловий будинок
23 серпня, 11:48
Піпа: «Освітній процес – це не тільки уроки, а й перерви, перебування на шкільному подвір’ї. І вчителі мають послуговуватися державною мовою»
Чому українські школярі досі говорять російською? Нардепка пропонує вихід
3 вересня, 07:00
Росія шаленими темпами накопичувала золото протягом останніх років
Які країни накопичили найбільше золота за 10 років: інфографіка
26 серпня, 15:18
Дизайн Nissan Patrol став виразнішим
Сьоме покоління легенди: представлено новий Nissan Patrol 2025 (відео, фото)
5 вересня, 18:03
Знижуйте швидкість перед калюжами аби уникнути неприємностей
Покарання за водіння по калюжах. Як уникнути штрафу і захистити авто
5 вересня, 22:22
Польща хоче збільшити виробництво 155-мм артилерійських снарядів
Польща активно взялась за виробництво 155-мм снарядів
Вчора, 07:21

Авто

Польща змінила правила перевезення дітей в автомобілях: що слід знати
Польща змінила правила перевезення дітей в автомобілях: що слід знати
Запас ходу 1115 км. В Україні з'явиться потужний кросовер (фото, відео)
Запас ходу 1115 км. В Україні з'явиться потужний кросовер (фото, відео)
Латвія планує конфіскувати зареєстровані в Білорусі автомобілі
Латвія планує конфіскувати зареєстровані в Білорусі автомобілі
Покарання за водіння по калюжах. Як уникнути штрафу і захистити авто
Покарання за водіння по калюжах. Як уникнути штрафу і захистити авто
Альтернатива електрокарам: BMW і Toyota випустять авто на водневому двигуні
Альтернатива електрокарам: BMW і Toyota випустять авто на водневому двигуні
Сьоме покоління легенди: представлено новий Nissan Patrol 2025 (відео, фото)
Сьоме покоління легенди: представлено новий Nissan Patrol 2025 (відео, фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
52K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 вересня: ситуація на фронті
47K
Конфлікт між дітьми Яремчука: його сини відповіли, кому належать права на пісні батька
21K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
11K
Румунія прийде – порядок наведе. Навіщо Бухарест купує молдовський порт на кордоні з Україною
9468
Виплата пенсій та субсидій: Шмигаль відповів, чи вистачить країні грошей
6657
Втрати ворога станом на 7 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Євросоюз за пів року імпортував металу із РФ на 1,5 млрд євро
Сьогодні, 11:04
Без опадів та 28° тепла: прогноз погоди на 6 вересня
Вчора, 05:00
Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня
5 вересня, 05:01
Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 вересня, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51

Прес-релізи

Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
5 вересня, 10:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua