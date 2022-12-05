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Київ повернувся до графіків відключень світла: Кличко дав поради

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Київ повернувся до графіків відключень світла: Кличко дав поради
Влада просить киян економити електроенергію
фото з відкритих джерел

Киян попереджають про можливі відхилення від графіків відключень

Із 5 грудня Київ повертається до графіків стабілізаційних відключень електроенергії. Про це повідомляє ДТЕК Київські електромережі.

Проте, киян попереджають про можливі відхилення від графіка.

«Однак ситуація в енергосистемі лишається складною. Тому просимо з розумінням поставитися до можливих відхилень, які можуть виникати для балансування енергосистеми. Робимо все можливе, щоб їх було якомога менше», – повідомляє ДТЕК.

Своєю чергою мер Києва Віталій Кличко зазначив, що зберігається подальша необхідність економити електроенергію. «І це потрібно робити! І дякувати нашим Збройним силам, ППО, які захищають наше небо та об‘єкти критичної інфраструктури. Щоб у нас були світло, тепло та вода», – наголосив Кличко у Telegram-каналі.

Він радить мешканцям багатоповерхівок заради безпеки не користуватися ліфтами у періоди перед стабілізаційними відключеннями електроенергії у будинку. Із графіками відключень можна ознайомитися на сайті ДТЕК.

«Оскільки можливі певні відхилення від графіків, варто не користуватися ліфтами за 30-40 хвилин до початку відключення. Разом ми все подолаємо, вистоїмо та переможемо!» – зазначив Кличко.

Раніше стало відомо, що з 5 грудня чотири регіони України повертаються до графіків стабілізаційних відключень.

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Теги: електроенергія ДТЕК Віталій Кличко кияни Київ

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