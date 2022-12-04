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Чотири регіони повертаються до графіків стабілізаційних відключень

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чотири регіони повертаються до графіків стабілізаційних відключень
Енергетикам вдалося підключити в енергосистему новий об‘єм потужності
Херсонська ОВА

Ситуація в енергосистемі залишається складною

З понеділка, 5 грудня, чотири регіони України повертаються до графіків стабілізаційних відключень. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Мова йде про:

  • Київщину;
  • Дніпропетровщину;
  • Донеччину;
  • Одещину.

«Однак ситуація в енергосистемі залишається складною. Тому просимо з розумінням ставитися до можливих відхилень, які можуть виникати для балансування енергетичної системи України. Робимо все можливе, щоб їх було якомога менше», – йдеться в повідомленні.

Гендиректор Yasno Сергій Коваленко зазначив, що сьогодні максимальне споживання в Києві становило 1089 МВт. Дефіцит був незначним, близько 170 МВт.

Зазначається, що до атак 23 листопада дефіцит в енергосистемі був пов'язаний в основному з мережами, особливо для центрального регіони. Після атак 23 листопада додався ще й генераційний, наші електростанції не виробляли достатньо енергії. Але енергетикам вдалося підключити в систему новий об‘єм потужності – додаткові блоки атомної та теплової генерації.

Крім того, вдалося відновити декілька ліній і підстанцій. Це означає, що мережеві обмеження знижені, електроенергію можна ефективно доставляти до більшої кількості клієнтів.

Раніше повідомлялося, що у Херсоні відновлено електропостачання. Електромережі, що вийшли з ладу через ворожий обстріл, знову підключені до струму. 

Також Національна енергетична компанія «Укренерго» планує подати позов проти Росії щодо відшкодування збитків.

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Теги: електроенергія війна росія окупанти Україна

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