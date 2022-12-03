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Енергетики повідомили, коли повернуться графіки відключень світла

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Енергетики повідомили, коли повернуться графіки відключень світла
В Україні застосовуються аварійні виключення світла
фото з відкритих джерел

Відновлення стабілізаційних відключень – питання тижнів

До стабілізаційних відключень електроенергії можна буде повернутися після збільшення потужностей в енергосистемі. Про це під час телемарафону повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

«Зараз головна умова, щоб не було нових обстрілів, і якщо їх не буде, то я думаю, це питання тижнів, коли буде можливість повністю відновити ту генерацію, яка була пошкоджена внаслідок останнього обстрілу минулого тижня... Ми зможемо повернутися до графіків відключень, коли люди знають, коли світло буде вимкнене», – сказав Сахарук.

Також він повідомив, що наразі в Києві намагаються вимикати світло якомога ближче до графіків, але в деяких районах столиці застосовуються аварійні виключення, бо відбуваються локальні перенавантаження мережі.

Нагадаємо, 3 грудня у Києві, Одесі та Дніпрі 3 грудня відбуваються екстрені відключення електроенергії.

Національна енергетична компанія «Укренерго» планує подати позов проти Росії щодо відшкодування збитків.

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Теги: електроенергія ДТЕК блекаут Укренерго Україна війна окупанти росія

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