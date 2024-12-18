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США повідомили, чи вистачить Україні військової допомоги до кінця 2025 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
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США повідомили, чи вистачить Україні військової допомоги до кінця 2025 року
Метью Міллер не назвав суму, яка залишилася в розпорядженні уряду з пакету військової допомоги Україні
фото: c-span.org

Метью Міллер зробив заяву про військову допомогу Україні

Україна отримала та ще має отримати військову допомогу від адміністрації президента США Джо Байдена. Вона має покрити потреби ЗСУ в озброєнні, техніці та матеріалах до кінця 2025 року. Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

«Ми вважаємо, що ресурси, які ми вже надали їм, і які ми відправимо їм до завершення роботи цієї адміністрації, забезпечують їх озброєнням та матеріалами, необхідними для боротьби до кінця 2025 року», – йдеться у заяві.

Водночас речник не назвав суму, яка залишилася в розпорядженні уряду з пакету військової допомоги Україні, який навесні ухвалив Конгрес США.

Нагадаємо, що спецпредставник новообраного президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог планує відвідати Київ на початку січня. Він у Києві має зустрітися з високопоставленими українськими чиновниками. Водночас спецпредставник не планує летіти до Москви.

Раніше повідомлялося, що Трамп серйозно налаштований досягти перемир'я в російсько-українській війні у перший день своєї другої каденції. Водночас його команда досі не представила якогось конкретного плану для цього.

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Теги: США військові військова допомога війна Україна ЗСУ Держдепартамент США

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