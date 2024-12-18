США повідомили, чи вистачить Україні військової допомоги до кінця 2025 року

Метью Міллер не назвав суму, яка залишилася в розпорядженні уряду з пакету військової допомоги Україні

Метью Міллер зробив заяву про військову допомогу Україні

Україна отримала та ще має отримати військову допомогу від адміністрації президента США Джо Байдена. Вона має покрити потреби ЗСУ в озброєнні, техніці та матеріалах до кінця 2025 року. Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

«Ми вважаємо, що ресурси, які ми вже надали їм, і які ми відправимо їм до завершення роботи цієї адміністрації, забезпечують їх озброєнням та матеріалами, необхідними для боротьби до кінця 2025 року», – йдеться у заяві.

Водночас речник не назвав суму, яка залишилася в розпорядженні уряду з пакету військової допомоги Україні, який навесні ухвалив Конгрес США.

Нагадаємо, що спецпредставник новообраного президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог планує відвідати Київ на початку січня. Він у Києві має зустрітися з високопоставленими українськими чиновниками. Водночас спецпредставник не планує летіти до Москви.

Раніше повідомлялося, що Трамп серйозно налаштований досягти перемир'я в російсько-українській війні у перший день своєї другої каденції. Водночас його команда досі не представила якогось конкретного плану для цього.