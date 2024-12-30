Покривав знущання з військових: командиру 211-ї бригади обрано запобіжний захід

Суд обрав командиру тримання під вартою з можливістю внесення 12 млн 112 тис. грн застави

Печерський райсуд Києва заарештував командира 211-ї понтонно-мостової бригади, полковника Олега Побережнюка з можливістю внесення застави у розмірі понад 12 млн грн. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Прокурори клопотали про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у сумі 40 млн грн. Також прокурори Офісу Генерального прокурора подали до суду клопотання про відсторонення підозрюваного від виконання службових обов’язків.

Однак суд обрав командиру тримання під вартою з можливістю внесення 12 млн 112 тис. грн застави.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань затримало та доставило до Києва командира 211-ї бригади, який нібито покривав знущання з військовослужбовців. Прізвище військового не називається, але з матеріалів справи зрозуміло, що йдеться про командира 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ полковника Олега Побережнюка.

Зазначається, що слідчі встановили, що принаймні з лютого по липень 2024-го командир бригади знав, що підлеглий йому офіцер катував та знущався з бійців, але не реагував на це. За наявною інформацією ДБР, старший лейтенант, який бив та катував підлеглих військовослужбовців є сином начальника штабу вказаної військової частини та є близьким товаришем командира бригади.

Як повідомлялося, 26 грудня командир одного з взводів понтонно-мостового батальйону 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ отримав підозру.

Раніше правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактами протиправних дій командирів 211-ї понтонно-мостової бригади. У кримінальному провадженні досліджуються можливі протиправні дії офіцерів бригади, які полягали у застосуванні в умовах воєнного стану фізичного насильства до підлеглих, вимагання коштів та перевищення дисциплінарної влади. Вивчаються матеріали, зібрані у ході службових перевірок бригади Головною інспекцією Міністерства оборони України, повідомлення у медіа та соціальних мережах тощо.

17 грудня Офіс генпрокурора повідомив, що правоохоронці розпочали досудове розслідування стосовно посадових осіб 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки Збройних Сил України та оголосили підозру її командиру.

Також суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 908,4 тис. грн застави для командира 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ.

Раніше стало відомо, що керівництво 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ знущалося із солдатів – у них вимагали гроші, били, погрожували кинути «на м’ясо». Один із бійців розповів, що його прив’язували до дерев’яного хреста і фізично знущалися. Як зазначається, за знущаннями стояв Владислав Пастух – син начштабу Валерія Пастуха і похресник комбрига Олега Побережнюка, на той момент старший лейтенант. Історія викликала великий резонанс всередині бригади. Пастуха-молодшого перевели на службу в іншу частину. А його батько виплатив кошти постраждалим військовим, які написали рапорти та довели перекази квитанціями.