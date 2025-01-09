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У США чоловік намагався проникнути до Капітолія з мачете та трьома ножами

Ірина Бура
glavcom.ua
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У США чоловік намагався проникнути до Капітолія з мачете та трьома ножами
Труна з тілом Джиммі Картера, який помер 29 грудня у віці 100 років, знаходиться в Капітолію
фото: EFE

Охоронці помітили мачете, коли рюкзак чоловіка проходив через рентгенівську перевірку на пункті контролю безпеки

Поліція затримала чоловіка, який намагався проникнути до Капітолію США, маючи при собі мачете та три ножі. Це сталося, коли труна з тілом колишнього президента Джиммі Картера перебувала у Капітолії, де проходить церемонія прощання до завтрашнього державного похорону. Про це пише EFE.

Як зазначила поліція Капітолію, інцидент стався після 14:00 за місцевим часом (19:00 GMT), за кілька годин до візиту новообраного президента США Дональда Трампа до каплиці з труною Картера.

Охоронці помітили мачете, коли рюкзак чоловіка проходив через рентгенівську перевірку на пункті контролю безпеки. Підозрюваного заарештували, а зброю вилучили.

Під час подальшого обшуку рюкзака було знайдено ще три ножі.

У результаті інциденту перевірки безпеки на північному боці центру для відвідувачів Капітолію були тимчасово призупинені для проведення розслідування.

За попередньою інформацією поліції, чоловіку висунуть низку звинувачень за носіння небезпечної зброї.

Нагадаємо, пішов у засвіти 39-й президент США Джиммі Картер. Американському лідерові було сто років. Він прожив найдовше з усіх очільників США. Трагічну звістку повідомив його син Джеймс Картер III.

До слова, 1 жовтня 2024 року Картер став першим колишнім американським президентом, який дожив до 100 років. Торік у листопаді він втратив дружину, Розалін Картер, із якою прожив у шлюбі 77 років

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Теги: США Дональд Трамп розслідування президент поліція похорон

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